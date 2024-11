Bob ade: "Love Island VIP"-Alicia hat jetzt superlange Haare

Alicia Pinhero überrascht ihre Fans mit einem neuen Look: Die Love Island VIP-Teilnehmerin stattete dem Friseur einen Besuch ab und präsentiert stolz ihre dunkle lange Mähne auf Instagram. Eigentlich kennt man die Ex von Yasin Mohamed (33) mit einem kurzen Bob. Ihre Fans reagieren begeistert auf Alicias neue Frise. "Du siehst einfach nur toll aus!" oder "Liebe lange Haare an dir so sehr", schreiben zwei User. Andere scheinen allerdings ihre kurzen Haare zu vermissen. "Steht dir auch sehr gut. Kurze Haare finde ich aber an dir schöner", meint eine Nutzerin.

Anscheinend hat Alicia ihre langen Haare vermisst: Erst im Januar dieses Jahres hat sie sich ihre lange Mähne abschneiden lassen. Damals waren die Fans ganz aus dem Häuschen über den neuen Look. "Die Frisur ist der Wahnsinn! Sie passt so gut zu dir, als wäre es schon immer dein Cut gewesen", lautete eine begeisterte Stimme auf Instagram.

Alicia wurde durch ihre Teilnahme bei Temptation Island einem breiteren Publikum bekannt. An dem Beziehungstest scheiterten sie und ihr damaliger Partner Yasin, obwohl sie acht Jahre lang gemeinsam durchs Leben gingen. Die Influencerin arbeitet übrigens nicht nur als Tanzlehrerin, sondern ist auch Teil der Girlband FEMME5, mit der sie den Song "Telenovela "veröffentlichte.

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinhero im Januar 2024

RTL / Frank Fastner Alicia und Yasin, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

