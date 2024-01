Heftige Transformation: Alicia Pinhero hat jetzt kurze Haare

Alicia Costa Pinhero hatte offenbar Lust auf was Neues. Die ehemalige Temptation Island-Kandidatin fiel optisch vor allem durch ihre langen braunen Haare auf. 2021 hatte sie diese mal blond gefärbt – danach kehrte sie aber schnell wieder zu ihrem alten Look zurück. Nun hat die Ex von Yasin Mohamed (32) beim Friseur erneut großen Mut erwiesen: Alicia hat sich ihre langen Haare abschneiden lassen!

Auf Instagram zeigt die Femme5-Sängerin jetzt ganz stolz: Sie trägt einen Kurzhaarschnitt und hat ihre lange Mähne gegen einen Bob eingetauscht. Ihre Fans sind davon größtenteils begeistert. "Ich habe die langen Haare bei dir geliebt, aber die kurzen stehen dir auch anders gut", findet eine Userin. Eine weitere kommentiert: "Die Frisur ist der Wahnsinn! Sie passt so gut zu dir, als wäre es schon immer dein Cut gewesen."

Zuletzt hatte Alicia weniger mit ihrem Äußeren, sondern eher mit ihrem Liebesleben für Aufmerksamkeit gesorgt. Bei Are You The One – Reality Stars in Love hatte sie mit Paco angebandelt, der wiederum ein guter Kumpel ihres Verflossenen Yasin ist. Zu diesem hat sie mittlerweile keinen Kontakt mehr: "Es hat seine Gründe und es ist auch gut so."

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinhero, Femme5-Star

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinhero, Sängerin

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinhero, Dezember 2021

