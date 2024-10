Die Polizei soll Hotel nach Liam Paynes Tod gestürmt haben

Am vergangenen Mittwoch wurde bekannt, dass Liam Payne (✝31) auf tragische Weise gestorben ist. Der One Direction-Star stürzte in Buenos Aires aus dem dritten Stock des Hotels CasaSur. Und dieses soll nun gestürmt worden sein. Wie US Weekly berichtet, habe die zuständige Polizei nach Dokumenten in den Anmeldebüchern des Hotels gesucht, außerdem sollen Informationen von den Computern sichergestellt worden sein. Ziel des Einsatzes sei es gewesen, Informationen über die Angestellten zu bekommen, welche am Tag von Liams Tod Dienst hatten.

Bereits zuvor waren die Mitarbeiter des argentinischen Hotels ins Visier der Ermittlungen geraten. So soll Paul Higgins, Liams langjähriger Leibwächter, die Angestellten befragt und auch Sicherheitsaufzeichnungen des Abends überprüft haben. Der "Strip That Down"-Interpret soll kurz vor seinem Tod angeblich mit einigen Drogen versorgt worden sein. Sein Bodyguard habe deswegen herausfinden wollen, wer ihm die illegalen Substanzen besorgt haben könnte. "Es ist eine akribische Untersuchung. [...] Alles von den Aufnahmen der Überwachungskameras und Telefonprotokollen bis hin zur Obduktion muss mit Präzision durchgeführt werden", berichtete ein Insider gegenüber The Mirror.

Am Montag wurde jedoch bekannt, dass Liams letzte Momente vor seinem tödlichen Sturz sehr tragisch gewesen sein müssen. Wie erste Ergebnisse eines toxikologischen Tests zeigten, hatte der 31-Jährige ein Gemisch aus Methamphetamin, Ketamin und MDMA in seinem Körper – welches als pinkes Kokain bekannt ist. Zudem wurde festgestellt, dass der Vater eines Sohnes Kokain, Benzodiazepin und Crack eingenommen hatte. Der heftige Drogen-Cocktail könnte Halluzinationen bei Liam ausgelöst haben. "Drogen können dazu führen, dass man halluziniert und wenn er in einem halluzinierten Zustand war, wer weiß, was dann passiert ist", erklärte Lamar Odom (44), der lange Zeit selbst schwer drogenabhängig war, TMZ.

Getty Images Liams Vater Geoff Payne und Leibwächter Paul Higgins (li), Buenos Aires 2024

Getty Images Liam Payne im März 2023