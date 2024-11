Deshalb sucht Britney Spears Erholung außerhalb der USA

Britney Spears (42) genießt derzeit eine Auszeit auf den Turks- und Caicosinseln – und findet dort besonders viel Erholung. Wie die Sängerin in einem Instagram-Post offenbarte, schalte ihr Geist nicht ab, wenn sie in den USA sei, weil sie dort "so viel durchgemacht" habe. Die "Toxic"-Interpretin fühlt sich nun gesegnet, an ihrem jetzigen Aufenthaltsort zu sein, wo sie das Gefühl hat, dass ihr Herz und ihr Geist sich öffnen können, um zu heilen. "Nur wenn ich weg bin, öffnen sich mein Geist und mein Herz, weil ich denke, dass die kleine innere Stimme sagt: 'Du kannst hier spielen und rebellieren, es ist okay'", erklärte Britney.

Britney betonte, dass sie das Gefühl habe, ihr Körper gehöre ihr nicht, da sie in den letzten Jahren zu vielen Dingen gezwungen wurde, mit denen sie nicht einverstanden war. "Ich weiß, das klingt verrückt, aber allein meine Füße zu besitzen... Ich will nicht ins Fitnessstudio gehen, ich will mich einfach nur bewegen und lebendig fühlen...", schrieb der Popstar weiter. Tanzen lasse Britney loslassen, wie sie weiter verriet.

Offenbar ist Britney gerade dabei, sich vollkommen neu zu erfinden. So überraschte sie erst kürzlich ihre Fans mit der Ankündigung, dass sie eine eigene Schmucklinie namens B Tiny ins Leben gerufen hat. Mit zarten und einzigartigen Designs wollte sie ihre kreative Leidenschaft auf eine neue Art ausleben. Auf Instagram präsentierte sie die ersten Stücke der Kollektion, darunter elegante Handketten mit auffälligen Edelsteinen. Doch nicht alle Fans zeigten sich begeistert von dieser neuen Richtung in Britneys Karriere. Einige sehnten sich eher nach neuer Musik als nach Accessoires. Trotzdem zeigte sich der Popstar stolz auf ihr neuestes Projekt.

Getty Images Britney Spears, US-amerikanische Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears' Hand, November 2024

