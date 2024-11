Eva Benetatou kam erst durch Fame Fighting zu Traumgewicht

Evanthia Benetatou (32) steigt am 9. November bei Fame Fighting gegen Emmy Russ (25) in den Ring. Für den Sieg trainiert die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin hart – und verliert dabei noch einige Kilos. Ihren Followern fällt Evas Gewichtsverlust auf. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Genau so fühle ich mich wohl, denn genau das war immer mein normales Gewicht, aber ich habe früher den Arsch nicht hochgekriegt ordentlich nach der Schwangerschaft wieder daran zu arbeiten. Heute bin ich stolz auf mich."

Durch das Training für Fame Fighting habe sie ihren Körper definieren können und zugleich auch eine neue Leidenschaft entdeckt. "Auch Kampfsport ist eine Sportart und ich habe daran Spaß gefunden und noch viel mehr erkenne ich, was für Kräfte tatsächlich in mir stecken", schwärmt Eva weiter im Netz.

Auch Evas Ex und Kindsvater Chris Broy (35) wird bei Fame Fighting antreten – und zwar gegen Aleksandar Petrovic (33). Für seinen Kampf scheint ihm die 32-Jährige die Daumen zu drücken. "Weil ich weiß, dass er großen Fokus auf das Training gesetzt hat, wünsche ich ihm einen fairen Kampf und viel Erfolg", erklärte Eva im Gespräch mit RTL und fügte scherzhaft hinzu: "Wehe, er gewinnt nicht, obwohl ich ihm den Rücken freigehalten habe und er sein Kind so lange nicht gesehen hat."

