GZSZ-Star Timur Ülker hat sich mit seiner Caroline verlobt

Was für schöne Nachrichten: Timur Ülker (35) und seine Partnerin Caroline Steinhof haben sich verlobt! Elf Jahre sind der GZSZ-Star und seine Liebste bereits zusammen. Nun fasste der Schauspieler den Entschluss, um die Hand seiner Liebsten anzuhalten – und zwar ganz romantisch im Urlaub auf den Malediven. Im Interview mit RTL schwärmt er: "Es war wunderschön. Spontan fuhren wir danach auf eine andere Insel [...] und genossen dort unser Familienglück in vollen Zügen. Ich bin unendlich dankbar und kann mein Glück kaum in Worte fassen."

Der 35-Jährige vermutet, dass Caro eine kleine Vorahnung hatte, dennoch war sie total baff, als er vor ihr auf die Knie ging. "Caroline hat gejubelt, geweint und war völlig überwältigt. Sie hatte elf Jahre auf diesen Moment gewartet, und all diese Jahre entluden sich in diesem Augenblick", erklärt Timur. Ihre Familien und Freunde freuen sich total für die beiden – und auch ihre Kids sind happy. Die beiden waren bei dem Antrag dabei: "Mein Sohn entdeckte das große 'Will you marry me' im Hintergrund und wollte uns darauf hinweisen, während meine Tochter ihn beruhigte. Es war ein herrlich chaotischer Moment – genau unser Stil."

Schon seit elf Jahren sind Timur und seine Caro ein Herz und eine Seele. Während ihrer Beziehung mussten sie aber auch einige Hürden meistern. "Unsere Tochter kam fast blind auf die Welt, und es sah zunächst aussichtslos aus. Doch wir fanden einen Arzt und die richtige Behandlung für sie. Diese Achterbahnfahrt hat uns noch enger zusammengeschweißt", erklärt Timur gegenüber dem Sender und fügt hinzu: "In schwierigen Zeiten haben wir uns gegenseitig Kraft gegeben und fest zusammengehalten, selbst wenn wir nicht wussten, wie es weitergeht."

Anzeige Anzeige

Instagram / timuruelker Caroline Steinhof und Timur Ülker im Juli 2022

Anzeige Anzeige

ActionPress Timur Ülker, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige