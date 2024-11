Katharina Eisenblut gibt ein Update zu ihrer Schwangerschaft

Seit knappen zwei Monaten ist es offiziell: Katharina Eisenblut (30) erwartet wieder ein Kind. In Erwartung des Sprösslings teilt die Influencerin immer wieder Updates auf ihrem Instagram-Profil zum Verlauf ihrer zweiten Schwangerschaft. In den vergangenen Wochen hatte sie sehr mit Übelkeit zu kämpfen, doch das scheint sich gelegt zu haben. Nun wendet sie sich wieder an ihre Follower und teilt in ihrer Story einen Clip von sich und ihrem wachsenden Babybauch. Dazu schreibt sie: "Die Übelkeit hat endlich nachgelassen! Der Bauch wird immer größer – viel schneller als in der ersten Schwangerschaft." Und auch an ihrem Gewicht habe sich etwas geändert, sie hätte nämlich vier Kilo zugenommen.

Gerade erst hatte die Social-Media-Persönlichkeit eine kleine Babyparty gegeben, um feierlich das Geschlecht des Familienzuwachses bekannt zu geben. Katharina und ihr Partner Dominic Höppner erwarten ein Mädchen! In dem Ankündigungsvideo zeigte sich die zweifache Mami in spe überglücklich. Auch kurz nach der Feier ist die Freude noch groß. "Ich kann es gar nicht glauben, dass wir eine kleine Prinzessin bekommen", schreibt sie in ihrer Story. Damit geht für sie ein geheimer Wunsch in Erfüllung. "Ich habe mich bisher nicht getraut, es auszusprechen, aber ich habe mir immer ein Mädchen gewünscht. Ein Junge wäre auch perfekt gewesen, aber ich freue mich wirklich sehr", gibt sie weiterhin zu.

Das noch ungeborene Baby wird das erste gemeinsame Kind für Katharina und Dominic, doch die DSDS-Bekanntheit hat noch einen zweijährigen Sohn aus einer früheren Beziehung. Im Promiflash-Interview beantwortet Katharina die Frage, ob sich der kleine Emilio denn auf sein Schwesterchen freuen würde. "Emilio ist erst zwei Jahre alt, aber er überrascht uns immer wieder damit, wie viel er schon versteht! Erst heute Morgen hat er das erste Mal ganz stolz 'Baby! Bauch, Mama', gesagt und unser Herz ist geschmolzen", schwärmte die Influencerin. Sie ist sich sicher, dass ihr Sohn toll in seine neue Rolle als Bruder hineinwachsen wird.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und Dominic Höppner, Influencer

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Sohn im Februar 2023

