Kaum wieder zu erkennen: Leonardo DiCaprio speist in L.A.

Der gefeierte Schauspieler Leonardo DiCaprio (49) braucht hin und wieder auch mal eine entspannte Auszeit von seinen stressigen Filmdrehs. So entschied er sich am vergangenen Montag dazu, seinen freien Nachmittag mit einigen Freunden zu verbringen. Auf neuen Schnappschüssen, die unter anderem Just Jared vorliegen, ist der Star zu sehen, wie er in Los Angeles auf dem weltbekannten Sunset Boulevard zu Mittag aß. In dem beliebten Lokal Bird Streets Club gelang es Leonardo, beinahe unerkannt ein und aus zugehen.

Die Tatsache, dass er praktisch inkognito unterwegs war, verdankte der Titanic-Darsteller vor allem seinem lässigen Outfit. Bei seinem Ausflug entschied sich Leonardo nämlich für eine unauffällige schwarze Jacke, unter welcher er ein schlichtes weißes Shirt trug. Dazu kombinierte er eine helle Hose sowie graue Turnschuhe. Besonders schwierig zu erkennen war er allerdings durch sein Baseballcap und eine Sonnenbrille, welche den Großteil seines berühmten Kopfes versteckten.

Seine kostbare freie Zeit verbringt der Oscarpreisträger nicht nur gerne in Begleitung von guten Freunden, sondern auch an der Seite seiner angeblichen Freundin Vittoria Ceretti (26). Wie glücklich die beiden nach wie vor miteinander sind, bewiesen sie erst kürzlich bei einem Ausflug in New York City. Einige aufmerksame Fotografen erwischten die zwei Turteltauben in der Weltmetropole, was süße Aufnahmen von Daily Mail zeigen. Das Model und der US-Amerikaner schlenderten händchenhaltend und sichtlich verknallt durch die Straßen.

Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Vittoria Ceretti, Model

