Leonardo DiCaprio und Vittoria Hand in Hand in NYC unterwegs

Leonardo DiCaprio (49) und Vittoria Ceretti (26) scheinen noch immer glücklich und verliebt ineinander zu sein. Am Mittwoch genossen der Schauspieler und das Model einen gemeinsamen Tag in New York City. Unter anderem Daily Mail liegen Schnappschüsse vor, auf denen das Paar händchenhaltend und mit entspannter Miene durch die Straßen schlendert. Während Leonardo, ganz lässig in beigen Hosen und grauem Shirt, versuchte, mit Baseballkappe und Gesichtsmaske unerkannt zu bleiben, strahlte Vittoria in einem weißen Tanktop, schwarzen Hosen und einer offenen Strickjacke.

Zuletzt wurde spekuliert, ob der "The Wolf of Wall Street"-Star und die Italienerin mittlerweile getrennte Wege gehen. Ende September wurde Leonardo mit seinem Ex-Flirt Neelam Gill (29) in Paris gesehen. Wie Daily Mail berichtete, verließen die beiden damals eine Party, die im Rahmen der Fashion Week stattgefunden hat und stiegen gemeinsam in ein Taxi. Von seiner Liebsten Vittoria fehlte an dem Abend jede Spur.

Die Trennungsspekulationen dürften sich mit den jüngsten Aufnahmen von Leo und der Beauty aber wieder in Luft aufgelöst haben. Zudem scheint es zwischen den Turteltauben immer ernster zu werden. Wie Bilder, die TMZ veröffentlichte, zeigen, haben die zwei seit Neustem tierischen Nachwuchs. Während das Paar durch die New Yorker Gegend spazierte, trug Vittoria einen entzückenden Pomeranian-Welpen auf dem Arm, der alle Blicke auf sich zog.

Raw Image LTD/MEGA Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti in London, November 2023

Getty Images Vittoria Ceretti, Model

