Kleine Wölbung: Gisele Bündchen mit Babybauch gesichtet

Ende Oktober brodelte die Gerüchteküche wegen Gisele Bündchen (44) – das Supermodel soll zum dritten Mal schwanger sein. Bisher hat die Brasilianerin diese Spekulationen noch nicht bestätigt, allerdings scheint sie ihren Bauch nicht zu verstecken. Neue Paparazzi-Fotos zeigen die Beauty, wie sie in Sportklamotten aus einem Pilates-Kurs spaziert. Ihre vermeintlich wachsende Babykugel ist darauf gut zu erkennen. Zu dem lässigen Outfit trägt die Ex-Frau von Tom Brady (47) eine Cap, die sie sich tief ins Gesicht zieht. Ihr strahlendes Lächeln ist dennoch gut sichtbar.

Der Vater des baldigen Nachwuchses soll Joaquim Valente (34) sein. Für den Jiu-Jitsu-Lehrer und die 44-Jährige wäre es ihr erstes gemeinsames Kind. Aus Giseles vorheriger Ehe mit dem Footballstar gingen bereits zwei Kinder hervor. Nun sollen die Laufstegschönheit und ihr Freund überglücklich über die Schwangerschaft sein. "Sie freuen sich darauf, eine friedliche und liebevolle Umgebung für die ganze Familie zu schaffen", plaudert ein Insider im Gespräch mit People aus.

Im Netz sind Toms Fans wenig begeistert von Giseles neuem Lebenspartner. Doch in ihrem privaten Umfeld soll Joaquim sehr beliebt sein. "Ihre Kinder mögen ihn wirklich", verrät eine Quelle gegenüber Us Weekly. Der Kampfsportler lebe auch schon seit einiger Zeit mit dem Model und den Kindern in einem Haus. Auch die Freunde der baldigen Dreifachmama sollen begeistert sein: "Ihre Freunde haben sie noch nie so gesehen. Die Chemie zwischen ihnen war schon immer da und sie haben viel gemeinsam. Sie sind schon seit einer Weile verliebt."

Anzeige Anzeige

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen mit ihrer Tochter Vivian im Februar 2017

Anzeige Anzeige