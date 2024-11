Tipps: So vermeidet Travis Kelce mögliche Flaute im Bett

Travis Kelce (35) hat für seine Fans ein paar Ideen, wie sie ihre Beziehung wieder etwas in Schwung bringen können. Zusammen mit seinem Bruder Jason Kelce (37) beantwortete er in ihrem Podcast "New Heights" Zuhörerfragen zum Thema Dating. Ein Fan, ein Mann Mitte 50, gestand, dass er in seiner Beziehung zu seiner Frau gerade eine Phase durchmachte, in der es im Schlafzimmer nicht so gut lief. Obwohl Travis so eine Erfahrung persönlich noch nicht durchlebt hatte, gab er ein paar Tipps. Er schlug vor, den Romantikfaktor zu erhöhen.

"Vielleicht sollten wir einfach ein paar Kerzen besorgen, ein paar Rosenblätter, ein bisschen romantisch sein", sagte der Kansas-City-Chiefs-Spieler. "Vielleicht musst du einfach nur die Flamme wieder entfachen oder so, die Sache in Gang bringen. Führe sie in ein nettes Restaurant aus. Das sind alles Dinge, die ich versuchen würde zu tun, nur weil ich sie gehört habe. Das ist hart, Mann", fühlte er mit dem Anrufer mit. Jasons Vorschlag, einen Film mit dem Promi-Schwarm seines Partners anzusehen, hellte die Stimmung wieder auf. Dabei wurde Dwayne "The Rock" Johnson (52) als Beispiel angeführt. Ob Jason da wohl aus persönlicher Erfahrung mit seiner Frau Kylie Kelce (32) sprach?

Bei der Frage eines weiteren Anrufers, woran man erkenne, dass eine Beziehung solide ist, konnte Travis schon besser weiterhelfen. "Ich habe das Gefühl, dass, wenn man wirklich in jemanden verliebt ist, macht man natürlich den nächsten Schritt", erklärte der NFL-Spieler. Und dazu gehört für ihn, sich gegenseitig der Familie vorzustellen: "Das ist etwas Großes. Das ist ein nächster Schritt, ganz sicher." Der 35-Jährige machte in seiner eigenen Beziehung mit Taylor Swift (34) in letzter Zeit einige große Schritte. Sie lernten nicht nur ihre Familien kennen, sondern unterstützten sich auch bei ihren Erfolgen wie Travis' Super Bowl-Sieg und Taylors legendären "The Eras"-Tour.

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

Anzeige Anzeige