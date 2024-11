Viele Stars sollen zu Liam Paynes (†31) Gedenkfeier anreisen

Der kürzlich verstorbene Sänger Liam Payne (✝31) soll mit einer besonderen Gedenkfeier in seiner Heimatstadt Wolverhampton, England, verabschiedet werden. Laut Medienberichten werden mehrere musikalische Größen dem ehemaligen One Direction-Sänger nach seinem tragischen Tod in Buenos Aires, Argentinien, Tribut zollen. Wie eine Quelle gegenüber Radar Online berichtete, wünschen sich Familie und Freunde eine respektvolle und schlichte Zeremonie, die Liams Leidenschaft für die Musik widerspiegelt.

Nachdem Liam in seine Heimat überführt wurde, werden bei der bevorstehenden Abschiedszeremonie viele Prominente erwartet. Eine Quelle sagte gegenüber Mirror: "Seine Familie möchte seinen Abschied unauffällig […] gestalten, denn das hätte sich Liam gewünscht, da er so bodenständig war. Aber es wird eine Reihe von Tributliedern einiger sehr großer Acts geben, denn er liebte es bis zum Schluss, zu singen und Musik zu machen." Unzählige Fans hatten den verstorbenen Musiker bereits mit Blumen und persönlichen Nachrichten vor der St. Peter's Collegiate Church in Wolverhampton geehrt. Auch eine Kerzenlichtwache vor seiner ehemaligen Schule wurde für den 31-Jährigen abgehalten.

Liam, der in den letzten Jahren eine erfolgreiche Solo-Karriere verfolgte, befand sich im CasaSur Hotel in Buenos Aires, als er – wie sich kürzlich herausstellte – von einem Balkon aus dem dritten Stock stürzte, nachdem er dort ohnmächtig geworden war. Rundfunkjournalistin Paula Varela erklärte: "Es gibt Aufnahmen, die nicht an die Medien weitergegeben werden. Man sieht, dass Liam ohnmächtig wird und dann aufgrund seiner Position vom Balkon stürzt. Wäre er in der Nähe seines Bettes gewesen, hätte er wohl auf das Bett fallen können." Diese Tragödie um Liam löste nicht nur bei seiner Familie, sondern auch bei seinen Fans weltweit sowie in der Musikbranche tiefe Betroffenheit aus.

Getty Images Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik und Louis Tomlinson im September 2014

Getty Images Geoff Payne, am 18. Oktober in Argentinien