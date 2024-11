Für einen Job? Til Schweiger überraschend in Minsk gesichtet

Til Schweiger (60) ist wieder auf Reisen. Wie neueste Schnappschüsse, die in den sozialen Medien die Runde machen, zeigen, befindet sich der Schauspieler aktuell in Minsk, Belarus – ohne Krücken und mit einem Lächeln spaziert er durch die dortige Flughafenhalle. Seine Anwesenheit bestätigt auch eine Sportinvestment-Firma, mit der er Bild zufolge wohl demnächst zusammenarbeiten könnte – womöglich als Regisseur bei einer geplanten Drift-Veranstaltung. "Wir haben versucht, es bis zur letzten Minute geheim zu halten. Til Schweiger ist gestern in Minsk gelandet. Wieso er hier ist, werden Sie noch erfahren", verkündet das Unternehmen wohl auf Instagram. Til äußerte sich zu seiner Auslandsreise bisher nicht.

Erst gestern sorgte der "Manta, Manta"-Star für Aufsehen, als er sich nach langer Zeit mit einem neuen Beitrag bei seinen Social-Media-Fans meldete. In den vergangenen Monaten hatte der Filmstar mit seiner Gesundheit zu kämpfen und zog sich deshalb weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Sein kryptischer Post sorgte jedoch für reichlich Verwirrung. "Schreib uns, wie es dir geht, verdammt noch mal" und "Ich hoffe, dass es dir wieder besser geht?", kommentierten beispielsweise zwei User. Mallorca-Partysänger Ikke Hüftgold (48) schrieb unter den Beitrag jedoch ganz euphorisch: "Popcorn raus! The Legend is back." Heißt das womöglich, Til ist nun wieder fit genug, um sich seiner Arbeit zu widmen?

2024 war kein leichtes Jahr für Til. Im April kam er wegen einer Blutvergiftung in ein Krankenhaus auf Mallorca. "Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime hineingekommen. Jetzt habe ich ein 'offenes Bein', so nennt man das. Leider wurde es immer schlimmer", erklärte der 60-Jährige damals gegenüber Bild. Eine Beinamputation konnte gerade so verhindert werden. Anschließend stand er kurz vor einer dringenden Herz-OP, und im Oktober musste er sich angeblich einer Prostata-Operation unterziehen.

Getty Images Til Schweiger im Januar 2024

Instagram / tilschweiger Til Schweiger im Februar 2022

