Promi-Büßen-Sam sieht in den Legats die größte Konkurrenz

Das große Promi-Büßen geht wieder los! Mit dabei sind unter anderem Sam Dylan (33), Nico Legat (26) und dessen Vater Thorsten Legat (56). Der ehemalige Prince Charming-Kandidat verrät im Promiflash-Interview nun, was er von den beiden Ex-Fußballspielern hält. "Die Legats sind natürlich stark in Spielen, weil sie sehr sportlich sind. Außerdem haben sie zwei Stimmen, da ist natürlich ein Machtpotenzial", analysiert er seine Konkurrenten. Der Freund von Rafi Rachek (34) geht davon aus, dass sich das Vater-Sohn-Duo bei allen Entscheidungen absprechen wird: "Das ist schon ein bisschen unfair. Da muss man ganz genau aufpassen, was sie für einen Schachzug planen."

Dass Nico und Thorsten beide an Olivia Jones' (54) Format teilnehmen, ist keine Selbstverständlichkeit. Im Allstars-Dschungelcamp sorgte die schlechte Beziehung des 56-Jährigen zu seinen Kids noch für Gesprächsstoff. Vor wenigen Wochen teilte Nico allerdings einen Schnappschuss in seiner Instagram-Story, der die Fans der TV-Familie aufatmen ließ. Auf dem süßen Foto strahlte die gesamte Familie Legat glücklich in die Kamera.

Zusätzlich zu seiner Karriere im Reality-TV hat sich Sam kürzlich ein zweites Standbein aufgebaut. Am 25. Oktober feierte er das Opening seines Ladens "The House" in Köln. Gegenüber Promiflash schwärmte der 33-Jährige von dem Event: "Ich hatte natürlich immer gehofft, dass das gut ankommt, aber dass es so krass ist… Leute sind teilweise zwei Stunden in der Schlange gestanden, um in diesen Store zu kommen." Aus ganz Deutschland seien seine Fans angereist, um das Geschäft zu unterstützen.

Instagram / nico.legat Alexandra, Thorsten und Nico Legat mit Freunden, September 2024

ActionPress / Michael Timm Sam Dylan, Realitystar

