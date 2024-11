Royaler Schreck: Wohnt ein Geist bei Prinz William und Kate?

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) haben offenbar unheimliche Gesellschaft in ihrem Landsitz Anmer Hall, der zum Sandringham-Anwesen von König Charles III. (75) gehört. Laut dem Geisterexperten Richard Felix, der seine Informationen jetzt in "A Right Royal Podcast" von Hello! teilte, spukt der Geist eines katholischen Priesters aus der Tudor-Zeit in der alten Villa. Genau genommen handle es sich dabei um Saint Henry Walpole, einen Jesuitenpriester, der 1595 wegen Hochverrats hingerichtet wurde. Felix verriet, dass William und Kate nicht nur unheimliche Geräusche gehört, sondern den Geist sogar schon gesehen hätten.

Anmer Hall steht auf historischem Boden, weshalb diese Legende für viele Menschen besonders glaubhaft wirkt. Der durchsichtig-schimmernde Besucher, ob nun real oder nicht, scheint dem britischen Königspaar allerdings keine allzu großen Sorgen zu bereiten. Felix beschreibt den Geist als "vermutlich freundlich" und berichtet von einer lockeren Reaktion seitens des Paares, als es noch vor dem Einzug über die Anwesenheit der alten Seele informiert wurde. Der Experte zitierte William im Podcast mit den Worten: "Kein altes Herrenhaus wäre vollständig ohne einen Geist, oder?" So scheinen die Erzählungen über den ruhelosen Jesuitenpriester den Alltag der Royals nicht negativ zu beeinflussen, vielmehr tragen sie zur faszinierenden Geschichte des historischen Anwesens bei.

Die luxuriöse Immobilie ist tatsächlich eng mit der Geschichte von Saint Henry Walpole verbunden, da sie bis zu seiner Hinrichtung im Besitz seiner Familie war. Im Jahre 2013, rund 400 Jahre später, wurde Anmer Hall schließlich den jungen Eheleuten als Hochzeitsgeschenk von Queen Elizabeth II. (✝96) überreicht. Trotz des ungebetenen Gastes ist der Landsitz für Kate und William ein sehr geschätzter Rückzugsort, an dem sie ihre Zeit mit den drei Kindern, George (11), Charlotte (9) und Louis (6), nur allzu gern verbringen.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Dezember 2018

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis, Charlotte

