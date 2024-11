Ryan Reynolds schwärmt von Taylors Konzert in New Orleans

Ryan Reynolds (48) und seine Frau Blake Lively (37) haben gemeinsam zwei Konzerte von Taylor Swift (34) in New Orleans besucht und waren von der Show überwältigt. Der Schauspieler teilte kürzlich auf Instagram seine Eindrücke und schwärmte: "Wenn ich 95 Jahre alt bin und meine Frau und Kinder mich nach draußen rollen, damit ich ein Sandwich essen kann, werde ich immer noch von diesem Konzert in New Orleans erzählen." Für ihn sei es eine der besten Erfahrungen gewesen, die er gesehen, gehört oder gefühlt habe, so E! Online.

Ryan betonte außerdem den positiven Einfluss der "The Eras Tour" auf die lokale Wirtschaft von New Orleans, einer Stadt, die in der Vergangenheit viel durchgemacht hat. Weiter sagte er: "Das Hauptargument, warum ich dieses Konzert nie vergessen werde, ist, weil es Menschen auf so viele Arten zusammenbringt. Und im Jahr 2024 (wo dieses Gefühl verdammt selten ist) ist es etwas Besonderes und unglaublich Seltenes." Humorvoll fügte er in dem Post hinzu, dass er nicht verstehe, "welche unvorstellbare Arbeit, Sorgfalt, Talent und Disziplin Taylor aufbringt, um ein solches Erlebnis zu schaffen". Er bedauere sehr, dass sie nicht selbst im Publikum stehen kann, um das zu erleben und zu fühlen, was alle anderen fühlen.

Ryan und Taylor sind seit Jahren eng befreundet, und auch Blake versteht sich hervorragend mit der Sängerin. Das Paar hat bereits mehrere Konzerte gemeinsam mit ihren vier Kindern besucht und genießt die Auftritte immer wieder aufs Neue. Besonders für ihre Kinder ist es ein Highlight, da sie Taylor schon lange als enge Familienfreundin kennen. Taylor hat James, Inez und Betty sogar namentlich in ihren Songs verewigt. Von Tochter Betty ist die "Cruel Summer"-Interpretin auch die Patentante.

Elsa/Getty Images Taylor Swift, Blake Lively, Ryan Reynolds und Hugh Jackman bei einem NFL-Spiel, Oktober 2023

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im April 2017

