So stillt Model Gisele Bündchen ihre Schwangerschaftsgelüste

Supermodel Gisele Bündchen (44) erwartet ihr drittes Kind. In ihrem Anwesen in Florida genießt sie die Vorfreude auf das Baby und gibt sich ihren Schwangerschaftsgelüsten hin. Ein Insider verriet DailyMail, dass vor allem Gerichten aus ihrer brasilianischen Heimat bei Gisele hoch im Kurs stehen – darunter gegrilltes Ribeye-Steak mit Chimichurri und sautiertem Gemüse. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Partner Joaquim Valente (35), der ihre Kochkünste liebt. Gelegentlich gönnt sie sich auch einen gesunden Frühstücks-Smoothie aus Bananen und Salatwraps mit Pesto-Hühnchen zum Mittagessen.

Gisele ist nicht nur ein erfolgreiches Model, sondern auch eine begeisterte Köchin. Für ihre beiden Kinder Benjamin und Vivian Joaquim schwingt sie regelmäßig den Kochlöffel. Ihre Leidenschaft für gesunde und nahrhafte Küche hat sie sogar in einem Kochbuch mit dem Titel "Nourish: Simple Recipes to Empower Your Body and Feed Your Soul" festgehalten, das im März veröffentlicht wurde. Darin teilt sie nicht nur Rezepte für Smoothies, Salate und gesunde Süßigkeiten, sondern auch Selbstpflege-Rituale, die ihr im Alltag als berufstätige Mutter helfen. So beschreibt sie beispielsweise die Verdauungszeiten verschiedener Lebensmittel und welche Nahrungskombinationen die Verdauung erleichtern können.

Beruflich ist Gisele ebenso engagiert und ging kürzlich eine Partnerschaft mit der Marke Gaia Herbs ein. Ihre Begeisterung für pflanzliche Heilkräfte ist tief in ihrer Familie verwurzelt und wird nun durch diese Zusammenarbeit noch verstärkt. Bereits als Kind wurde sie von ihrer Mutter in die Welt der Kräuter eingeführt und freut sich nun über die Möglichkeit, dieses Wissen weiterzugeben. Gisele bleibt ein tolles Beispiel dafür, wie sich persönliches und berufliches Leben harmonisch verbinden lassen.

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Getty Images Gisele Bündchen im April 2024

