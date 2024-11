Wollte "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michelle abbrechen?

Bei der Hochzeit auf den ersten Blick-Trauung von Michelle und Fabian kam es zu einer absoluten Premiere: Kurz vor ihrem ersten Aufeinandertreffen musste die Zeremonie wegen eines starken Unwetters kurzfristig abgebrochen werden. Vor allem bei der Hörgeräteakustik-Meisterin lagen vor der nach drinnen verlegten Hochzeit die Nerven blank. Promiflash hat nachgehakt, ob es einen Moment gab, in dem sie darüber nachdachte, das Sozialexperiment abzubrechen: "Aufgrund der Wartezeit und der Kombination aus Aufregung und Ungeduld kamen mir irgendwann die Tränen. Ich habe zu keiner Zeit daran gedacht, alles abzubrechen. Ganz im Gegenteil, denn am liebsten wäre ich durch das Schloss gelaufen und hätte ihn besucht", antwortet Michelle.

Ihre Hochzeit fand im chinesische Pavillon von Schloss Proschwitz statt. Im Gespräch mit Promiflash verrät die 32-Jährige zudem, ob sie enttäuscht war, dass ihre Trauung nach drinnen verlegt werden musste. "Nein, ich war nicht enttäuscht. Der chinesische Pavillon war wunderschön", stellt Michelle klar und ergänzt: "Außerdem stand für mich immer nur der erste Blick auf Fabian im Vordergrund, da war mir die Location eigentlich egal."

Ob hier aus Wissenschaft tatsächlich Liebe werden kann, wird sich in den kommenden Folgen der elften "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel zeigen. Die Vorschau zur dritten Folge des Sozialexperiments lässt allerdings nichts Gutes erahnen: Während ihrer Hochzeitsreise in Singapur kommt es zu einer angespannten Situation zwischen Michelle und Fabian. Zu sehen ist, wie der 38-Jährige fluchtartig die Szenerie verlässt. "Er will ja mehr und ich habe ihm nicht genug gegeben...", deutet die frischgebackene Ehefrau daraufhin unter Tränen an.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – seit 28. Oktober, 20:15 Uhr, immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Fabian und Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

