Angebliche Krebsdiagnose: Harvey Weinstein liegt in Klinik

Hat sich Harvey Weinsteins (72) Zustand wieder verschlechtert? Der in Ungnade gefallene Hollywood-Produzent verbüßt derzeit eine mehrjährige Haftstrafe wegen mehrerer Sexualdelikte. Nun soll er das Gefängnis aber verlassen haben und ein weiteres Mal im Krankenhaus liegen. Denn der US-Amerikaner kämpft schon länger mit gesundheitlichen Problemen. Ein Vertreter bestätigte die Einlieferung in die Klinik gegenüber The Post. Aus welchen Gründen Harvey wieder in medizinische Obhut musste, ist noch nicht bekannt.

Bereits vor einigen Monaten musste Harvey sich einer Not-OP am Herzen unterziehen. Hinzu kommt, dass der 72-Jährige angeblich an Krebs leidet. Das glaubte zumindest ein Insider zu wissen. Gegenüber NBC News behauptete dieser, Harvey leide an einer chronisch-myeloischen Leukämie, also einer seltenen Form von Knochenkrebs. Deshalb soll er im Gefängnis von Rikers Island, wo er derzeit einsitzt, behandelt werden. Ob dem tatsächlich so ist, ist nicht klar. Harveys Vertreter wollten aus "Respekt gegenüber ihrem Klienten" kein Statement abgeben.

Harveys Gesundheitszustand beschäftigt die Medien bereits seit Beginn seiner Gerichtsprozesse. Zwischenzeitlich erschien er mit Rollator und vor wenigen Monaten sogar im Rollstuhl im Gerichtssaal. Der einstige Filmmogul machte während des derzeit laufenden Prozesses einen zunehmend geschwächten Eindruck. Im Frühjahr schätzte ein Experte die Lage ein. "Ich bin mir sicher, wir alle haben bemerkt, dass Harvey Weinstein kürzlich einen sehr zerbrechlichen und ungesunden Eindruck gemacht hat", meinte Doktor Hinshelwood gegenüber The Mirror. Das sei sicherlich auf den enormen Stress zurückzuführen. "Ich bin überrascht, dass er überhaupt noch am Leben ist", schloss der Mediziner.

Harvey Weinstein, Dezember 2019

Harvey Weinstein, verurteilter Straftäter

