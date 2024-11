Bunt und viel Glitzer: Rita Ora bringt den Retro-Look zurück

Rita Ora (33) versprüht einen Hauch von 60er-Jahre-Stil. Die Sängerin zeigte sich am Donnerstag auf Instagram in einem glitzernden Mini-Kleid, welches mit bunten Paillettenblumen besetzt war. Passend dazu trug sie auffälligen hellblauen Lidschatten sowie eine Hochsteckfrisur – was als Markenzeichen des Retro-Looks gilt. Anlass für Ritas Verwandlung war die jüngste Ausgabe der britischen Version von The Masked Singer, in welcher sie in der Jury sitzt. Das Motto der Folge lautete "The 60's" – worauf Rita augenscheinlich total Lust hatte. "Es ist Zeit, kultig zu werden", schrieb die "For You"-Interpretin aufgeregt zu den Schnappschüssen, welche ihre Fans liebten.

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur 13. Staffel von "The Masked Singer" – in dieser versucht die Musikerin mit Robin Thicke (47), Jenny McCarthy-Wahlberg (52) und Ken Jeong (55) zu erraten, wer unter den bunten Kostümen steckt. In der ersten Folge der neuen Staffel stand alles unter dem Motto "Barbie". Dazu schlüpfte die Musikerin in einen Look, der an die berühmte Puppe erinnerte.

Rita sitzt seit 2021 in der Jury von "The Masked Singer". Damals übernahm sie den Jurystuhl von Nicole Scherzinger (46), die sich anderen Projekten widmen wollte. Wie jeder in der Show lag die 33-Jährige mit ihren Vermutungen auch schon mal daneben – so leistete sie sich Anfang des Jahres einen Fauxpas. In der 12. Staffel der Musiksendung tippte sie, dass sich unter einem Kostüm Muhammad Ali (✝74) versteckte – dieser ist jedoch im Jahr 2016 gestorben. "Ich liebe sie so sehr. Ich glaube, es musste aus verschiedenen Gründen aus der Serie herausgeschnitten werden", erinnerte sich Joel Dommett, der Moderator von "The Masked Singer", im Januar bei "The Chris Moyles Show on Radio X" an diesen skurrilen Tipp von Rita.

Instagram / ritaora Rita Ora während der Dreharbeiten zu "The Masked Singer", Oktober 2024

Getty Images Rita Ora bei den MTV Europe Music Awards 2022

