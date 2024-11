Erwischt: Was geht bei Eric Dane (51) und Priya Jain (27)?

Eric Dane (51) wurde am Donnerstagabend in West Hollywood mit der aufstrebenden Schauspielerin Priya Jain bei einem gemeinsamen Abendessen gesichtet. Die beiden besuchten das beliebte Restaurant Sushi Park – und ließen dabei mit ihrer vertrauten Art die Gerüchteküche brodeln. Auf den aktuellen Schnappschüssen, die Just Jared vorliegen, ist zu sehen, wie der Grey's Anatomy-Star seine Begleitung ins Restaurant führt, mit einer sanften Hand auf ihrer Schulter – lächelnde Blicke inklusive.

Die 27-Jährige – die bald an der Seite von Josh Duhamel (51) im Film "Not Without" zu sehen sein wird – zog alle Blicke auf sich. Sie trug ein elegantes Kleid in Weiß mit hohem Schlitz, kombiniert mit einer schwarzen Lederjacke. Obwohl weder Eric noch Priya sich zu ihrem Beziehungsstatus geäußert haben, wirkten die beiden bei ihrem gemeinsamen Abend äußerst vertraut und genossen sichtlich die Gesellschaft des anderen. Vor dem Restaurant teilten sie Lächeln und Gelächter, was die Spekulationen um eine mögliche Romanze weiter anheizt. Zu Priyas engerem Freundeskreis zählt die Schauspielerin Caylee Cowan (26). Laut Daily Mail könnte sie bei der neuen Bekanntschaft ihre Finger im Spiel gehabt haben...

Eric war von 2004 bis 2018 mit Rebecca Gayheart (53) verheiratet, mit der er zwei Töchter hat: Billie und Georgia. Obwohl die Schauspielerin vor fünf Jahren die Scheidung einreichte, wurde die Trennung nie offiziell vollzogen, und sie trägt auf ihren Social-Media-Kanälen weiterhin seinen Nachnamen. Die beiden wurden in den letzten Jahren mehrfach zusammen gesehen, was bei Fans Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback weckte. So verbrachten sie beispielsweise gemeinsame Familienurlaube in Frankreich und Cabo, wo sie händchenhaltend fotografiert wurden. Eric betont stets, wie wichtig ihm Familie und das gemeinsame Elternsein sei – unabhängig von seinem Beziehungsstatus.

Getty Images Priya Jain im Oktober 2023

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane im Januar 2016

