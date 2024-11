Großer Traum: Bill Kaulitz will im nächsten Jahr heiraten

Bill Kaulitz (35) möchte sich bald einen großen Traum erfüllen. Gemeinsam mit seinem Bruder Tom Kaulitz (35) plaudern die beiden Musiker in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" darüber, was sie unbedingt in ihrem Leben noch machen wollen. "Heiraten, das möchte ich schon", schwärmt Bill. Tom interveniert: "Ich hoffe nicht allzu bald. Das muss man ja nicht überstürzen." Doch der Tokio Hotel-Frontmann hat schon eine bestimmte Vorstellung: "Das sehe ich für mich im nächsten Jahr." Doch Tom grätscht wieder dazwischen: "So schnell würde ich dir das nicht raten."

Bill scheint in seiner Planung schon fortgeschritten zu sein: Der 35-Jährige hat sich sogar schon Gedanken über seine Trauzeugen gemacht. "Du nennst drei Namen und meiner ist gar nicht dabei", ärgert sich Tom. "Ja, weil ich dich als Special sehe", erklärt Bill. Damit will sich der Mann von Heidi Klum (51) aber nicht zufriedengeben: "Ich bin dein Trauzeuge, sonst gibt's gar keinen." Bill betont, dass er auch bei seinem Zwillingsbruder nicht als Trauzeuge fungierte: "Ich hatte [doch auch] eine Spezialrolle, ich habe euch verheiratet."

Es deutet vieles darauf hin, dass Marc Eggers (38) Bills Auserwählter sein könnte. In dem Podcast erwähnt der Sänger nämlich erstmals den Namen des YouTubers. Bill wollte für Heidis Halloweenparty in einem Partnerkostüm erscheinen – tauchte dann aber doch ohne Begleitung auf. "Das ist natürlich so, dass Marc gedreht hat und er selber nicht wegkonnte, weil er den Atlantik mit Knossi (38) überquert", erklärt er.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz im März 2023

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024

