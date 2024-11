Countdown läuft: Wann startet der dritte Teil von "Dune"?

Dune-Regisseur Denis Villeneuve (57) bestätigte schon im April offiziell, dass er mit den Arbeiten am dritten Teil der Sci-Fi-Saga begonnen habe. Nach dem riesigen Erfolg von "Dune 2" im Februar 2024, der weltweit über 550 Millionen Euro einspielte, war das grüne Licht für den dritten Teil laut Moviepilot nur noch Formsache. Ein möglicher Starttermin für "Dune 3" ist der 18. Dezember 2026, den Warner Bros für einen "Denis Villeneuve-Event-Film" reserviert hat.

Mit der Bestätigung des neuen Films sind viele Details noch unklar, doch ein Großteil des bekannten Ensembles ist Feuer und Flamme, seine Rollen wieder aufzunehmen. Timothée Chalamet (28) als Paul, Zendaya (28) als Chani und Rebecca Ferguson (38) als Lady Jessica sind nur einige der bekannten Gesichter, die zurückkehren sollen. Jason Momoa (45) wird in einer neuen Rolle als Hayt/Duncan Idaho auftreten, was Timothée gegenüber MTV bestätigte. Regisseur Denis arbeitet intensiv am Drehbuch für den dritten Teil und setzt dabei auf ein überzeugendes Skript, das die Qualität der bisherigen Filme sogar noch übertreffen soll.

Der dritte Teil wird sich auf Frank Herberts zweiten Roman der Serie "Der Herr der Wüstenplaneten" stützen und Paul Atreides' Herrschaft sowie die neuen Bedrohungen für ihn thematisieren. Denis erklärte gegenüber Vanity Fair, dass die ersten beiden Teile als Einheit das erste Buch behandeln, während der dritte Film eine eigene Identität erhalte. Neben der Fortsetzung der Kinoreihe wird es im November 2024 eine neue Spin-off-Serie namens "Dune: The Prophecy" geben, die 10.000 Jahre vor den Ereignissen der Filme spielt und von der Schwesternschaft der Bene Gesserit handelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images "Dune"-Cast 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Denis Villeneuve, Regisseur

Anzeige Anzeige