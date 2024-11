Das liebt Sam Dylan an seinem Freund Rafi Rachek am meisten

Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) kennen sich seit 2019. Auch wenn sich die beiden Realitystars, die sich aktuell im Sommerhaus zeigen, zwischendurch mal aus den Augen verloren haben, kamen sie immer wieder zueinander zurück. Im Promiflash-Interview schwärmt Sam nun in den höchsten Tönen von seinem Partner: "Das Schöne in unserer Beziehung ist, es wird nie langweilig. Das finde ich ja ganz schlimm, wenn es in der Beziehung langweilig wird. Und am Ende, wenn es darauf ankommt, ist Rafi immer für mich da."

Auch wenn sich die Realitystars öfter mal streiten, bedeute das nicht, dass sie sich nicht lieben. Ganz nach dem Motto "was sich neckt, das liebt sich", verrät Sam im Gespräch mit Promiflash: "Er macht auch hier alles, ich habe ja keinen Führerschein. Er fährt mich überall hin, wo ich will. Er ist total liebenswert und hat auch eine ganz weiche Seele und Seite, die man leider nicht immer ganz im Fernsehen sieht", erklärt der 33-Jährige.

Auch ihre Teilnahme am Sommerhaus, nach dem sich einige Paare trennen, hat ihre Beziehung nicht verkompliziert – im Gegenteil. "Das Sommerhaus hat uns gestärkt, weil wir jetzt noch mehr wissen, was wir an dem anderen haben", erklärt Sam im Interview mit Promiflash und fügt hinzu: "Wenn man genau hinschaut, merkt man, dass wir keine richtigen Streitereien haben. Wir necken uns, das machen wir aber auch in unserem Alltag, das macht uns irgendwie Spaß, aber unsere Beziehung ist wahrscheinlich eine der stärksten im Sommerhaus."

RTL Sam Dylan und Rafi Rachek, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars", 2024

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-TV-Bekanntheiten

