Familienzeit statt Oscars: Ryan Reynolds setzt Prioritäten

Ryan Reynolds (48) hat sich zu den Spekulationen geäußert, dass er gemeinsam mit Hugh Jackman (56) die Oscars 2025 moderieren könnte. In einem Interview mit Deadline bekundete der Schauspieler zunächst sein generelles Interesse an der Idee. "Die Oscars, ja. Das ist etwas, das ich wirklich gerne eines Tages mit Hugh machen würde", verriet Ryan. Anschließend betonte er allerdings, dass dies wahrscheinlich nicht in naher Zukunft passieren werde, da er momentan andere Prioritäten habe.

Derzeit nehme seine Familie einen großen Teil seiner Zeit in Anspruch. Ryan erklärte, wie wichtig es ihm sei, seine vier Kinder im Alltag aktiv zu begleiten. "Ich möchte für sie da sein, und sie wollen mich sehen. Ich möchte sie zur Schule bringen und einfach präsent sein", führte er aus. "Wenn ich etwas wie die Oscars moderieren würde, wäre ich geistig nicht präsent und ständig gefangen in meinen Ängsten und Worst-Case-Szenarien", fügte der Hollywoodstar hinzu und betonte, dass die Aufgabe als Oscar-Moderator äußerst anspruchsvoll sei und nichts, was er nebenbei machen könne.

Ryan und Hugh verbindet eine lange Freundschaft und Zusammenarbeit. Die beiden standen bereits mehrfach gemeinsam vor der Kamera und sind für ihre scherzhaften Auseinandersetzungen bekannt. Hugh hat bereits Erfahrung als Gastgeber der Oscars gesammelt, als er 2009 durch die 81. Verleihung führte. Neben seiner Schauspielkarriere ist Ryan auch als Produzent und Unternehmer tätig. Privat ist er seit 2012 mit Blake Lively (37) verheiratet, mit der er vier Kinder hat: die Töchter James, Inez und Betty sowie den einjährigen Sohn Olin.

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds, Juli 2024

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

