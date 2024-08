Blake Lively und Ryan Reynolds turteln bei Filmpremiere

Ryan Reynolds (47) machte einmal mehr deutlich, dass er der größte Unterstützer seiner Frau Blake Lively (36) ist! Der kanadische Schauspieler begleitete seine Liebste am Dienstag zu der Premiere ihres neuen Films "It Ends With Us" in New York City. Auf den Schnappschüssen steht der "Deadpool"-Star stolz an der Seite seiner großen Liebe. Zudem turtelt das Paar bei dem Event, was das Zeug hält: Die beiden strahlen sich vor den Augen der Fotografen beispielsweise verliebt an – außerdem legt Ryan liebevoll die Hand um Blakes Hüfte. Im Interview mit People schwärmte die Hauptdarstellerin, dass es "das Beste" sei, ihren Mann bei der Premiere an ihrer Seite zu haben.

Bei der Veranstaltung beeindruckte Blake ihre Fans in einem kunterbunten Vintage-Versace-Kleid, das im Jahr 2002 bereits von Britney Spears (42) getragen wurde. Sie bestätigte zudem, dass es sich hierbei um das "tatsächliche" Kleid handelt, das die "Toxic"-Sängerin vor über 20 Jahren getragen hatte. Ryan entschied sich für einen olivgrünen Anzug mit einem weißen Blumen-Anstecker – möglicherweise ein subtiler Verweis auf Blakes Filmrolle, die als Floristin arbeitet? Neben dem Hollywood-Traumpaar waren außerdem die Co-Stars Justin Baldoni (40), Brandon Sklenar, Jenny Slate (42), Hasan Minhaj, Isabela Ferrer und Alex Neustaedter anwesend. Auch Colleen Hoover, die Autorin des Bestsellers von 2016, auf dem der Film basiert, war vor Ort. Hugh Jackman (55), Ryans Co-Star aus "Deadpool & Wolverine", zeigte ebenfalls seine Unterstützung.

Blake und Ryan gehen schon seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Die Schauspieler gaben sich 2012 im Rahmen einer romantischen Hochzeit das Jawort. Seitdem krönten sie ihre Liebe mit vier Kindern: Gemeinsam begrüßten sie die Töchter James, Inez und Betty sowie den kleinen Sohnemann Olin auf der Welt. Wie glücklich Ryan mit seiner Blake ist, machte er erst kürzlich im Interview mit Entertainment Tonight deutlich. "Sie ist unglaublich. Sie ist so klug. Alles, was ich tue, ist im Gleichschritt mit ihr", machte er ihr eine Liebeserklärung.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im August 2024 in New York City

Getty Images Ryan Reynolds mit Tochter James, seinem Baby und Ehefrau Blake Lively

