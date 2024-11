J.Lo rechtfertigt sich für Tourabsage nach Trennung von Ben

Jennifer Lopez (55) hat im Mai überraschend ihre "This Is Me... Live"-Sommertour abgesagt. Diese Entscheidung kam kurz nachdem sie sich heimlich von ihrem Ehemann Ben Affleck (52) getrennt hatte. In einem Interview in der "Graham Norton Show" spricht die Sängerin offen über ihre Beweggründe: "Ich habe den Sommer genutzt, um bei meinen Kindern zu sein, und das war das Beste, was ich je getan habe." Die Künstlerin habe sich eine Auszeit genommen, um den Sommer mit ihren 16-jährigen Zwillingen Max und Emme, die sie mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (56) teilt, zu verbringen.

Die Tourabsage überraschte viele Fans und führte zu Spekulationen über niedrige Ticketverkäufe. Zudem kursierten Gerüchte über Eheprobleme mit Ben Affleck in ihrer erst zweijährigen Ehe. Tatsächlich reichte Jennifer im August die Scheidung ein, nachdem sie bereits seit dem 26. April getrennte Wege gingen. In ihrem Newsletter entschuldigte sich die Musikerin bei den Fans: "Ich bin am Boden zerstört, euch im Stich zu lassen. Bitte wisst, dass ich das nicht tun würde, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es absolut notwendig wäre."

Abseits ihrer Karriere und den jüngsten privaten Herausforderungen öffnete sich Jennifer über die Erfahrungen aus ihren vier geschiedenen Ehen. In einem früheren Interview im Oktober teilte sie mit, dass sie aufgeregt sei, ihr Leben jetzt allein zu bewältigen. "Ich muss Freude und Glück in mir selbst finden", erklärte sie und betonte, dass sie nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung sei.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

