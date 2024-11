Ohne Marc: Darum war Bill Kaulitz allein auf Heidis Party

Bill Kaulitz (35), Sänger der Band Tokio Hotel, hat in diesem Jahr wieder an der legendären Halloween-Party seiner Schwägerin Heidi Klum (51) teilgenommen und dabei alle Blicke auf sich gezogen. In einem funkelnden Universum-Kostüm erschien er auf dem Glamour-Event in New York und verzauberte die Gäste mit seinem außergewöhnlichen Outfit. Viele Fans hatten gehofft, dass er erstmals gemeinsam mit seinem Partner Marc Eggers (38) dort auftreten würde, insbesondere nachdem er Anfang Oktober ihre Beziehung öffentlich gemacht hatte. Doch an seiner Seite suchte man Marc vergeblich, was bei den Anwesenden und Anhängern für Verwunderung sorgte.

Der Grund für Marcs Abwesenheit ist jedoch ganz simpel und von beruflicher Natur. In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" lieferte Bill nämlich den Grund für Marcs Fehlen: "Marc konnte nicht mitkommen, weil er gerade Dreharbeiten hat und zusammen mit Knossi (38) den Atlantik überquert." Damit spielte er auf ein gemeinsames Projekt seines Partners mit dem Entertainer Jens Knossalla an. Bill fügte hinzu, dass er sich bereits ein passendes Pärchenkostüm für sich und Marc überlegt hatte, doch die beruflichen Verpflichtungen seines Liebsten standen dem gemeinsamen Auftritt auf Heidis Halloween-Sause leider im Weg.

Die Beziehung zwischen Bill und Marc ist erst seit kurzem öffentlich bekannt. Bill, der normalerweise sehr zurückhaltend mit Aussagen über sein Liebesleben ist, überraschte viele Fans mit der Bestätigung seiner neuen Liebe Anfang des Monats. Marc ist aus dem Reality-TV bekannt und arbeitet als Model. Die beiden teilen nicht nur ihre Vorliebe für kreative Projekte, sondern auch eine Leidenschaft für Mode und Reisen. Gemeinsam genießen sie es, neue Orte zu entdecken und ihre Zeit in kreativen Umgebungen zu verbringen. Freunde des Paares berichten, dass die Chemie zwischen den beiden von Anfang an gestimmt hätte und sie viel Zeit miteinander verbringen würden, wann immer es ihre vollen Terminkalender erlaubten.

Anzeige Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Marc Eggers im Oktober 2019 in Köln

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024

Anzeige Anzeige