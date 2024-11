Oliver Pocher ist genervt von Patchwork-Weihnachtsplanung

Oliver Pocher (46) steht vor einem Problem, was die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage betrifft. Denn die Planung dieser geht dem Comedian aktuell total auf die Nerven, wie er gegenüber seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) im "Die Pochers! Frisch recycelt"-Podcast verrät. Seine frühere Partnerin, die zwei weitere Kinder aus einer früheren Beziehung hat, möchte ihren neuen Partner Alexander Müller dabei haben, der drei Kinder hat. "Feiern wir dann zusammen mit allen Kindern?", meckert Olli daraufhin genervt, bekommt jedoch keine Antwort.

Aber auch die andere Ex-Frau des Komikers, Amira Aly (32), stellt das Patchwork-Familienglück vor eine Herausforderung. "Ich bin gespannt, wir haben ja noch mehr Familien", lautet es und Sandy neckt den Familienvater: "Wenn das so weitergeht, dann feiere ich mit Christian (34) und Amira. Es sind auch meine Nachbarn, ich kenne das Haus." Wie das Weihnachtsfest letztendlich ablaufen wird, bleibt abzuwarten – zumindest aktuell kommen die früheren Eheleute auf keinen gemeinsamen Nenner.

Amira wünscht sich, dass Frieden in die andauernde Fehde zwischen ihr und Olli einkehrt. "Es ist irgendwann mal an der Zeit, die Dinge anzunehmen, wie sie sind", betonte die Moderatorin in ihrem Podcast "Liebes Leben" gegenüber ihrem Bruder Hima. Ihr Verflossener stellt sich laut ihr noch quer, was ihren neuen Partner betrifft. Daher sei es schon an Halloween zu Schwierigkeiten gekommen. Auch die Planung des Geburtstags ihres und Ollis gemeinsamen Sohns bereite der Österreicherin Sorgen.

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden, Alexander Müller und Oliver Pocher, Wiesn 2024

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Pocher

