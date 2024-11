Amira Aly wünscht sich, dass Olli ihre neue Liebe akzeptiert

Amira Aly (32) hat offen über die Herausforderungen ihres Patchwork-Familienlebens gesprochen. Gemeinsam mit ihrem Bruder Hima diskutierte die Moderatorin in ihrem Podcast "Liebes Leben" darüber, wie schwierig es sei, den bevorstehenden fünften Geburtstag ihres älteren Sohnes im November zu planen. Dabei ließ Amira durchblicken, dass ihr Ex-Mann Oliver Pocher (46) offenbar Schwierigkeiten hat, mit ihrer neuen Beziehung zu dem Moderator Christian Düren (34) umzugehen. "Das wird sich noch herausstellen. Das ist natürlich kein einfaches Thema", erklärte sie mit Blick auf die Geburtstagsfeier ihres Sohnes.

Ihr Bruder Hima wünschte sich, dass alle gemeinsam feiern können: "Ich würde euch gerne an einem Tisch sehen. Du, Christian und Olli, ihr stoßt an und lacht einfach mal, Schwamm drüber!" Amira stimmte dem zu und betonte: "Mir musst du das nicht sagen." Sie hofft, dass es am Geburtstag besser klappt als an Halloween, wo gemeinsame Pläne offenbar nicht realisiert werden konnten. "Sollte es nicht machbar sein, dass mein Partner dabei sein kann, dann muss ich das halt einfach aufteilen", sagte sie entschlossen. Für Amira ist es wichtig, dass alle Beteiligten einen Weg finden, mit der neuen Situation umzugehen: "Es ist irgendwann mal an der Zeit, die Dinge anzunehmen, wie sie sind."

Amira und Olli waren von 2019 bis 2023 ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Nach ihrer Trennung hatte es immer wieder öffentliche Spannungen zwischen den beiden gegeben. Seit Juli dieses Jahres ist Amira offiziell mit Christian liiert, mit dem sie ihr Debüt als Paar auf dem roten Teppich feierte. Die Moderatorin wünscht sich nun, dass Oliver die neue Beziehung akzeptiert, vor allem zum Wohl der gemeinsamen Kinder.

Schroewig News & Images via ActionPress Amira Aly und Christian Düren bei der Berliner Fashion Week 2024

Collage: Agentur-Material, Agentur-Material Oliver Pocher und Christian Düren

