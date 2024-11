Prinz Harry übernimmt Kontrolle in neuem Clip mit Meghan

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) haben sich nach längerer Zeit wieder gemeinsam in einer Videobotschaft an ihre Fans gewandt. In dem kürzlich veröffentlichten Clip auf Instagram sprechen sie über Online-Gewalt gegen Kinder. Es ist ihr erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt seit mehr als zwei Monaten. Dabei fällt auf, dass Harry diesmal die führende Rolle übernimmt und das Gespräch leitet, während Meghan zurückhaltender wirkt. Laut der Expertin für Körpersprache Judi James, die den Clip für Daily Mail analysiert hat, habe es sich so angefühlt, als ob "Harry sozusagen der Alpha-Prinz war und Meghan sich von ihm anleiten ließ, so wie damals, als sie lernte, wie es geht."

Weiter meint Judi, dass der Auftritt der beiden an frühere Zeiten erinnert: "Das Erscheinungsbild und die Körpersprache des Paares vermitteln den Eindruck, dass sie in die Zeit zurückversetzt wurden, als sie als royales Paar im Vereinigten Königreich Auftritte absolvierten." Sie spielt damit auf die Zeit an, als Meghan als Neuling an Harrys Seite ins Königshaus eingeführt wurde – für sie Neuland, für ihn ein Heimspiel.

Schon bald steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Jüngst vermutete Royal-Expertin Charlotte Griffiths, dass das Ehepaar Heiligabend sogar getrennt verbringen könnte. "Ich denke, Harry wird immer öfter nach Großbritannien kommen. Ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn er zu Weihnachten käme, aber er wird allein kommen", meinte sie im Gespräch mit GB News und fügte hinzu: "Ich denke, es gibt keine Möglichkeit, dass Meghan mitkommt."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

Getty Images / Chris Jackson Meghan Markle und Prinz Harry in Sandringham 2017

