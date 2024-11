Prinzessin Eugenie strahlt in schulterfreiem Kleid auf Event

Prinzessin Eugenie (34) begeisterte am Freitagabend bei einem emotionalen Event mit einem modischen Auftritt. Sie erschien zum Poppy Ball Dinner, das im Vorfeld des berühmt-berüchtigten Remembrance Sunday stattfand, in einem eleganten Kleid mit Off-Schulter-Design in Schwarz und einem besonderen türkisblauen Muster. Gemeinsam mit anderen Gästen unterstützte sie die Veranstaltung, bei der umgerechnet über 42.000 Euro für die Royal British Legion, eine britische Veteranenorganisation, gesammelt wurden. Auf Instagram teilte Eugenie Fotos des Abends und drückte ihre Freude über den Erfolg des Events aus.

Zu dem eleganten Kleid kombinierte die Tochter von Prinz Andrew (64) sonnenförmige Ohrringe und eine silberne Halskette. Ihr brünettes Haar trug sie zu einer lockeren halben Hochsteckfrisur. Der Look der Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) sorgte bei ihren Fans für Begeisterung. "Was für ein wunderschönes Kleid" oder "Du siehst in diesem Outfit bezaubernd aus", schwärmten zahlreiche Nutzer unter dem Instagram-Beitrag.

Eugenies Fans dürfen gespannt bleiben, in welchem Look die Prinzessin zum Remembrance-Sunday – einem wichtigen britischen Gedenktag zu Ehren der im Krieg getöteten Soldaten und Zivilisten – erschienen wird. Neben Eugenie zählen auch zahlreiche weitere Mitglieder der Königsfamilie zu den royalen Gästen des Events am Sonntag. Sogar Prinzessin Kate (42), die sich aufgrund ihrer Krebserkrankung für einige Monate aus der Öffentlichkeit zurückzog, soll an dem ehrenvollen Tag ihr Comeback feiern. Vor wenigen Tagen bestätigte der Buckingham Palace, dass die Herzogin an der Zeremonie teilnehmen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2024

Anzeige Anzeige