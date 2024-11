So viel haben Fame-Fighting-Stars für ihren Kampf abgespeckt

Am Samstag ist es so weit: Das Boxevent Fame Fighting geht in die nächste Runde und insgesamt 18 Stars und Sternchen steigen gegeneinander in den Ring. Auf diesen großen Tag bereiten sich die Realitystars seit Monaten vor – und das offenbar mit Erfolg. Wie Bild berichtet, sind insbesondere bei den Boys die Pfunde während der Trainingsphase nur so gepurzelt. Spitzenreiter in Sachen Gewichtsabnahme ist der ehemalige Are You The One?-Kandidat Juliano Fernandez: Er hat ganze 16 Kilo abgespeckt. "Ich habe 107 Kilogramm gewogen. Heute auf der Waage waren es 91. Also 16 Kilo weg – und das in zwei Monaten", gibt er stolz gegenüber der Boulevardzeitung an.

Mit seinen nun 91 Kilogramm erreicht Juliano ganz knapp das vorgegebene Gewicht. Denn der Ballermannsänger tritt in der Schwergewichtsklasse an, die nur bis 92 Kilogramm geht. Sein Idealgewicht habe er mit einer ganz besonderen Ernährungsform geschafft: "Ich habe die Carnivore-Diät gemacht, da darf man nur Fleisch und Eier essen. [...] Die Kilos sind gepurzelt ohne Ende." Auch Chris Broy (35) ist um einiges erschlankt. Der einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat hat laut eigenen Angaben seit April knapp zwölf Kilo verloren. Dafür habe er seinen kompletten Lebensstil auf den Kopf gestellt und sogar auf Alkohol und Zigaretten verzichtet. Für den radikalen Lebenswechsel war offenbar auch seine neue Freundin Bella eine große Motivation. "Meine Freundin ist 21, ich bin 35. Ich muss natürlich auch etwas bieten. Das ist noch einmal ein zusätzlicher Anreiz, supersexy zu sein. Ich glaube, sie ist sehr zufrieden", erklärt Chris im Interview mit der Zeitung.

Auch Kevin Njie (28) trainiert seit Monaten hart, um sein Kampfgewicht zu erreichen. Der Fußballer tritt im Cruisergewicht gegen Jakub Merlan-Jarecki (29) an und darf nicht mehr als 90 Kilogramm wiegen – offenbar eine große Herausforderung, wie der Ex-Freund von Emely Hüffer (28) gegenüber der Boulevardzeitung berichtet. "Ich musste Donnerstag noch 1,5 Kilo abnehmen und bin dann in die Sauna, habe nichts mehr getrunken und war in einem Schwitzanzug joggen. Ich schwitze zum Glück sehr viel und habe 4,5 Kilo von Donnerstag auf Freitag verloren", berichtet der Realitystar.

Instagram / chris_broy Chris Broy und seine Freundin Bella Oktober 2024

Instagram / kevin.njie Kevin Njie, Realitystar

