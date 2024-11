Trotz Scheidungskrieg: Angelina Jolie ist aktuell mega-happy

Nach drei gescheiterten Ehen scheint Angelina Jolie (49) bereit zu sein, ein neues Kapitel in ihrem Liebesleben aufzuschlagen. Die Schauspielerin strahlte kürzlich bei der Premiere ihres neuen Films "Maria" und wirkte glücklicher denn je. Insider berichten, dass Angelina die dunklen Zeiten hinter sich lassen möchte und offen für eine neue ernsthafte Beziehung sei. "Sie scheint so glücklich zu sein wie schon lange nicht mehr", verriet ein Vertrauter dem Magazin Life & Style. Trotz ihrer bisherigen Erfahrungen lässt sie sich nicht davon abhalten, erneut an die Liebe zu glauben und nach vorne zu blicken.

In den vergangenen Monaten wurden Gerüchte laut, dass Angelina möglicherweise eine neue Liebe gefunden haben könnte. Sie wurde mehrfach in Begleitung des britischen Rappers Akala (40), mit bürgerlichem Namen Kingslee Daley, gesehen, was zu Spekulationen über eine mögliche Romanze führte. Im Rahmen der Filmfestspiele von Venedig und beim Londoner Filmfestival zeigten sich die beiden gemeinsam auf dem roten Teppich. Doch Freunde der Schauspielerin betonen, dass es sich lediglich um eine enge Freundschaft handelt. Ebenso sorgte der junge Schauspieler Jason Schmidt für Aufsehen, als er in Angelinas "Atelier Jolie" in New York auftrat. Auch hier wurde über eine mögliche Beziehung gemunkelt, doch Insider stellen klar, dass Angelina derzeit Single sei und lediglich ihre Freundschaften genieße.

Angelina, Mutter von sechs Kindern, hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie trotz privater Turbulenzen ihre Stärke bewahrt. Nach ihren Ehen mit Jonny Lee Miller (51), Billy Bob Thornton (69) und zuletzt Brad Pitt (60) hat sie sich verstärkt auf ihre Kinder und ihre humanitäre Arbeit konzentriert. Ihre aktuellen Projekte, darunter ihr Kunsthandwerksladen und neue Filmproduktionen, zeigen eine Frau, die mit sich im Reinen ist. Kurz vor ihrem 50. Geburtstag schmiedet die Hollywood-Berühmtheit nun also wieder einige aufregende Zukunftspläne. Ihre positive Ausstrahlung könnte also ein Anzeichen dafür sein, dass sie bereit ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und erneut Glück in der Liebe zu suchen.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

