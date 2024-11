Vorbereitung? Diese Fame-Fighting-Ladys hatten vor Kampf Sex

Heute ist es so weit: Die zweite Runde Fame Fighting steht an! Ganze 18 Stars und Sternchen steigen in den Ring, um zu beweisen, was in ihnen steckt. Die eine oder andere trieb jedoch schon vor Betreten des Boxrings Sport auf Höchstleistung – allerdings in etwas anderer Variation. So gönnten sich, wie Bild erfahren haben will, unter anderem die Fame-Fighting-Teilnehmerinnen Eva Benetatou (32) und Emmy Russ (25) zuvor eine Runde Sex – als optimale Kampfvorbereitung, versteht sich.

Denn gerade Frauen haben große Vorteile vom Sex vor Kampfbeginn. "Für eine Frau ist es stimulierend. Sie profitieren von Sex vor dem Kampf, setzen andere Hormone frei und sind besser drauf!", erklärt der einstige Profiboxer Axel Schulz (56). Männer sollten ihr Schäferstündchen jedoch lieber auf danach verlegen. Als Mann sei es eher "schlecht", vor dem Kampf Sex zu haben, weil man "einfach gesättigt, zufrieden und ruhig" sei. Auch Axel selbst musste in seinen besten Zeiten auf den Akt davor verzichten – sogar für ganze zwei Wochen, wie er verrät.

Für die zwei Das Sommerhaus der Stars-Berühmtheiten dürfte es heute also bestens laufen – fragt sich nur, wem das schnelle Stündchen eben ein wenig mehr gebracht hat: Eva und Emmy treten später nämlich gegeneinander in den Ring. Neben den zwei Reality-TV-Bekanntheiten haben sich unter anderem die Germany Shore-Rivalinnen Walentina Doronina (24) und Hati Suarez den Kampf angesagt.

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Eva Benetatou, Fame-Fighting-Teilnehmerinnen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige