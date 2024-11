"Bauchgefühl": Paul Mescal denkt, dass er jung sterben wird

Der Schauspieler Paul Mescal (28) hat in einem offenen Interview mit dem Magazin GQ überraschend eingeräumt, überzeugt zu sein, dass er nicht lange leben wird. Er teilte mit, dass er das "Bauchgefühl" habe, jung zu sterben. Im Gespräch offenbarte Paul auch seine Ängste vor dem Tod und seine Unfähigkeit, sich selbst als 80-jährigen Mann vorzustellen. "Es liegt daran, dass ich mir nicht vorstellen kann, 80 Jahre alt zu werden. Ich habe auch Angst vor dem Tod. Wenn ich mit 55 sterben müsste, hätte ich genauso viel Angst wie mit 90. Ich glaube niemandem, der sagt: 'Ich bin bereit dafür.' Ich halte das für Unsinn!", sagte der Schauspieler.

Im Interview sprach Paul auch ausführlich über seine Einstellung zum Leben und zum Tod. Er betonte, dass er seit jeher glaubt, er würde nicht alt werden, und hofft dennoch, dass er falsch liegt. "Ich habe immer gedacht, ich werde jung eine Familie gründen, weil ich nicht lange lebe. Hoffentlich liege ich falsch. Ich denke, ich werde mich irren. Aber das ist einfach die Wahrheit in meinem Kopf", erklärte er. Obwohl er den Tod fürchtet, ist er entschlossen, das Beste aus seinem Leben zu machen. Für seine Hauptrolle im kommenden Film "Gladiator II" hat er sich intensiv vorbereitet und befindet sich auf dem Höhepunkt seiner körperlichen Fitness.

Abseits der Leinwand ist Paul für seine aktive Lebensweise bekannt. Er liebt das Joggen, geht gerne spazieren und ist ein begeisterter Boxer. Während der Vorbereitungen für "Gladiator II" bat er jedoch seinen Trainer Tim darum, das Rauchen und Trinken nicht vollständig aufgeben zu müssen. "Ich habe Tim sehr ernsthaft gesagt: 'Schau, ich werde weiter trinken und rauchen, wenn ich kann'", verriet er lachend im Vanity Fair-Interview. Sein Trainer integrierte dies in seinen Trainingsplan und Paul schwärmte: "Ich hatte den besten Trainer der Welt und ein großartiges Team, das mich unterstützt hat." Paul wurde 2020 durch seine Rolle als belesener Connell Waldron in der Serie "Normal People" berühmt, doch in "Gladiator II" wird er sich dem Publikum in einem völlig neuen Licht präsentieren.

