Jennifer Lopez wünscht in Beziehungen königliche Behandlung

Jennifer Lopez (55) lässt sich in Sachen Liebe nicht unterkriegen. Trotz vier gescheiterter Ehen hält die Sängerin nach der kürzlichen Trennung von ihrem letzten Ehemann Ben Affleck (52) offenbar an ihren hohen Standards in Sachen Partnersuche fest. Jetzt verriet eine ihr nahestehende Person gegenüber OK!, dass J.Lo grundsätzlich einen "Koffer voller Drama" mitbringen würde und trotzdem von potenziellen Partnern eine "königliche Behandlung" erwarte. Die Quelle betonte, dass diese Tatsache längst kein Geheimnis mehr sei und fügte an: "Männer suchen schon das Weite, sobald sie auftaucht."

Wie OK! berichtete, sei Ben, mit dem J.Lo 2022 den Bund der Ehe einging, geradezu erleichtert über das Ende der Beziehung – ein Gefühl, mit dem er scheinbar nicht allein ist. Auch andere Ex-Partner von Jennifer sollen angeblich froh darüber sein, dass die Schauspielerin nicht länger Teil ihres Lebens ist. Trotz der kürzlichen Erklärung, dass sie sich auf ihr neues Lebenskapitel freue, gestand die gebürtige New Yorkerin, sich ohne festen Partner manchmal einsam zu fühlen. "Ich liebe es, in einer Beziehung zu sein und möchte mit einem Mann an meiner Seite alt werden", erklärte sie gegenüber dem Magazin.

Während es in Sachen Liebe für Jennifer eher mau läuft, hat sie sich über die Jahre hinweg als vielseitige Künstlerin etabliert, die sowohl in der Musik- als auch in der Filmbranche zahlreiche Erfolge feierte. Mit Hits wie „Jenny from the Block“ und ihren Hauptrollen in 2000er-Romcoms wie "Das Schwiegermonster“ wurde sie auch in Deutschland einem breiten Publikum bekannt. Neben ihrer Karriere als Sängerin und Schauspielerin engagierte sich J.Lo auch im Bereich Mode und lancierte eigene Parfum- und Modekollektionen. Trotz wiederholter Rückschläge in ihrem Privatleben, insbesondere in Bezug auf Beziehungen und Ehen, bleibt sie eine beliebte Figur in der Unterhaltungsindustrie, der viele Fans von Herzen ein Happy End in Sachen Liebe gönnen würden.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2003

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2024

