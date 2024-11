Maite Kelly verwirrt ihre Fans mit seltsamem TV-Auftritt

Maite Kelly (44) sorgte bei Die Giovanni Zarrella Show am Samstag für verwirrende Szenen. Sie trat an dem Abend neben Giovanni Zarrella (46) und Sängerinnen wie Ella Endlich (40) und Nana Mouskouri (90) auf und überraschte mit einem emotionalen Moment. Nach ihrer Gesangseinlage gesellte sie sich zu Giovanni für ein Gespräch und bewegte sich hektisch. Als der Moderator sie für ihre Energie lobte, die die Halle zum Glühen gebracht hatte, erklärte sie, warum sie sich so hibbelig verhielt: "Es gibt einen Grund: Ich hatte sieben Brüder und irgendjemand musste ja lauter sein als die sieben Brüder."

Danach setzte die Schlagersängerin zu einer emotionalen Rede an, in der sie von ihrer Freude sprach, nach der Corona-Pandemie wieder auftreten zu können. "Endlich können wir wieder auf Tour. Dank euch. Das ist meine Familie. Das tut so gut. Wir gehen auf große Tournee", schluchzte Maite und zeigte auf ihre Tänzer. Sie schien völlig überwältigt von dem Auftritt gewesen zu sein und konnte sich nur schwer wieder fassen. Die Zuschauer der ZDF-Show konnten das kuriose Verhalten des Kelly-Family-Stars nicht einordnen. Auf Instagram wunderte sich ein Fan unter einem Beitrag der Sendung: "Was war denn bloß nach dem Auftritt mit ihr los?" Eine Person kommentierte außerdem: "Frau Kelly schien gestern etwas neben der Spur zu sein..."

Zuletzt überraschte die Schauspielerin mit der Ankündigung auf ihrem Social-Media-Profil, dass sie sich zum Beginn ihrer "Nur Liebe"-Tour im Januar 2025 vorübergehend von Schlagershows wie der von Giovanni, aber auch Florian Silbereisens (43) Sendung zurückziehen würde. "Ich habe noch so viel, was ich euch in Zukunft geben will, und die Ideen sprühen schon", schwärmte Maite. "Ich werde abtauchen, um in der Tiefe meiner Seele die schönsten Werke meines Lebens zu schaffen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Maite Kelly und Giovanni Zarrella bei der "Giovanni Zarrella Show", August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021

Anzeige Anzeige