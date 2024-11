Neue Polizeiermittlungen: Liam Paynes Rolex wird vermisst

Liam Payne (✝31) verstarb Mitte Oktober in Buenos Aires, Argentinien, nachdem er vom Balkon seines Hotelzimmers gefallen war. Die Ermittlungen zu dem mysteriösen Fall sind auch mehr als einen Monat nach dem Ableben des One Direction-Stars noch nicht abgeschlossen. Die argentinische Polizei hat aktuell einen angeblichen Freund von Liam sowie zwei Hotelmitarbeiter im Visier. Nun kommen jedoch neue Details ans Licht: Laut Berichten der argentinischen Zeitung La Nacion fehlt die kostspielige Rolex des Popstars. Er soll die Uhr mindestens zwei bis drei Stunden vor seinem Tod noch getragen haben – doch als die Polizei seine Leiche untersuchte, fehlte von ihr jede Spur.

Doch wo könnte seine Uhr sein? "Wir haben in dem Zimmer im Hotel CasaSur, in dem er wohnte, nach ihr gesucht, aber wir konnten sie nicht finden", gab die Polizei im Gespräch mit der argentinischen Zeitung an. Außerdem erklärten die Beamten: "Die Uhr wurde in den Wohnungen der drei Personen gesucht, die derzeit mit dem Fall in Verbindung stehen." Auch die Wohnungen der beiden Frauen, die am Nachmittag von Liams Tod bei ihm waren, wurden auf den Kopf gestellt – doch ohne Erfolg.

Die Ermittlungen zu Liams Tod stellen die Beamten offenbar vor eine große Herausforderung. Etwas Klarheit konnte immerhin der vor wenigen Tagen veröffentlichte toxikologische Bericht schaffen. Aus dem Gutachten ging hervor, dass es sich bei dem Balkonsturz des Popstars nicht um Suizid handelt. Der Musiker stand laut Experten zum Zeitpunkt des Unglücks unter erheblichem Drogeneinfluss, weshalb er nicht bei vollem Bewusstsein war. Somit konnte die Staatsanwaltschaft "die Möglichkeit einer bewussten oder freiwilligen Handlung des Opfers ausschließen."

Getty Images Liam Payne im November 2017

Will / MEGA Liam Payne, Sänger