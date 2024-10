Vor Sturz: Liam Payne soll mit Prostituierten gefeiert haben

Liam Payne (✝31), der bekannte Sänger und One Direction-Star, ist am vergangenen Mittwoch auf tragische Weise ums Leben gekommen. Der 31-Jährige stürzte von einem Balkon in einem Hotel in Argentinien. Laut neuen Berichten von PageSix soll Liam den Abend vor seinem Tod in Gesellschaft von zwei Prostituierten im Hotel verbracht haben. Die beiden 25-jährigen Frauen, deren Identitäten nicht preisgegeben wurden, bestätigten gegenüber dem Staatsanwalt Marcelo Roma, dass sie mit dem Sänger Alkohol konsumierten. Sie betonten jedoch, dass keine Drogen im Spiel gewesen seien und der Sänger bei ihrem Treffen "normal" auf sie wirkte.

Die Frauen, die über eine Plattform für Escort-Services kontaktiert worden waren, hielten sich etwa ab 11:30 Uhr bis 16 Uhr im Hotel auf. Ein Zeuge gab an, er habe eine hitzige Auseinandersetzung zwischen Liam und einer der Frauen in der Hotel-Lobby miterlebt. Offenbar kam es zu einem Streit über die Bezahlung. Die Frauen verließen das Hotel schließlich um 16 Uhr, etwa drei Stunden bevor Liam zu Tode stürzte. Das Nationale Straf- und Korrektionalamt bestätigte ebenfalls, dass die Frauen das Hotel bereits verlassen hatten, als sich der Vorfall ereignete. Bisher wurde kein Hinweis auf Fremdeinwirkung gefunden.

Abseits seiner Musikkarriere war Liam auch für sein turbulentes Privatleben bekannt. Er war in einer zweijährigen Beziehung mit Kate Cassidy, die jedoch Argentinien zwei Tage vor dem Vorfall verlassen hatte, weil sie von dem langen Aufenthalt in dem südamerikanischen Land "frustriert" war. Liam hatte sich in der Vergangenheit mehrfach offen über seine persönlichen Herausforderungen geäußert, darunter auch seine Kämpfe mit Alkohol. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine Lücke in der Musikszene und bei seinen Fans weltweit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne, Sänger

Anzeige Anzeige

TOT / MEGA Kate Cassidy und Liam Payne, März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige