Serena Williams Tochter Adira (1) lernt spielerisch Tennis

Tennislegende Serena Williams (43) teilte kürzlich ein Instagram-Video mit ihrer 14 Monate alten Tochter auf dem Tennisplatz. Während die kleine Adira River Ohanian (1) einen Tennisball aufhebt und zu ihrer Mama aufschaut, fordert Serena sie liebevoll auf: "Hey Adira, leg ihn hier rein!" Doch Adira läuft lachend davon, wirft den Ball gegen den Zaun und erkundet neugierig den Platz. "Sie hat es gerade noch gemacht", sagt Serena scherzhaft in die Kamera und fügt hinzu: "Sobald wir die Kamera einschalten, will sie es nicht mehr tun."

Unter den Clip schrieb die 43-Jährige humorvoll: "Wann ist es zu früh?" und verlinkte den Social-Media-Account ihrer Tochter. Die Fans waren begeistert von diesem Einblick in das Familienleben der ehemaligen Tennisspielerin und kommentierten zahlreich mit Herzen und lachenden Smileys. Serena und ihr Ehemann Alexis Ohanian (41), Mitbegründer von Reddit, sind seit August 2022 Eltern ihrer zweiten Tochter Adira. Ihre ältere Schwester Alexis Olympia Ohanian Jr. (7) ist inzwischen sieben Jahre alt.

Vor kurzem teilte die stolze Mama auch Fotos von einem gemeinsamen Ausflug zur "Eras Tour" von Taylor Swift (34) in Miami, bei dem sie alle schick gekleidet waren. Olympia trug ein funkelndes Outfit, inspiriert von Swifts "Lover"-Album, und Serena hielt die Erinnerungen fest. In Interviews betonte sie oft, wie sehr ihre Töchter ihr Leben bereichern und dass ihre Liebe mit jedem Kind nur wächst. "Bevor ich ein zweites Kind bekam, fragte ich mich immer: 'Wie könnte ich etwas genauso lieben wie Olympia?'", schrieb sie auf Instagram. Doch mit der Geburt von Adira habe sie erkannt, dass ihr Herz größer geworden sei, und sie jetzt doppelt so viel Liebe zu geben hat.

Instagram / serenawilliams Adira River Ohanian im November 2024

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihren Töchtern Alexis Olympia Ohanian Jr. und Adira River Ohanian

