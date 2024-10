Serena Williams teilt niedlichen Moment mit ihren Töchtern

Serena Williams (43) und ihre beiden Töchter Olympia (7) und Adira hatten ein unvergessliches Erlebnis, als sie das Konzert von Taylor Swift (34) in Miami besuchten. Davon teilt die Tennislegende nun seltene Schnappschüsse von sich und den Mädchen auf Instagram. Auf einem der Bilder sieht man Serena in einem schwarzen Minikleid mit transparenten Ärmeln und Sneakers, während sie ihre jüngere Tochter Adira auf dem Arm hält. Olympia wählte ein glitzerndes Outfit, das an Taylors "Lover"-Bodysuit erinnert und zeigt ihre lange, dunkle Mähne in einem hohen Pferdeschwanz.

Zu den Schnappschüssen schreibt Serena: "Das sind wir... bereit für Taylor Swift." In den Kommentaren drücken die Fans der ehemaligen Profisportlerin ihre Begeisterung aus. "Schau dich und deine Mädchen an. So bezaubernd", schreibt eine Person, während andere bemerken, wie schnell Serenas Kinder groß werden. Ein weiteres Video zeigt die 43-Jährige, die enthusiastisch in der Menge mitspringt, während Taylor im Hintergrund auftritt.

Serena und ihr Ehemann Alexis Ohanian (41) sind seit 2017 verheiratet und teilen regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben. Die Geburt ihrer zweiten Tochter Adira machte ihr Glück im vergangenen Jahr perfekt. Die stolze Mutter betont immer wieder, wie wichtig ihr die Familie ist und wie sie die gemeinsame Zeit genießt. Neben ihrer beeindruckenden Karriere auf dem Tennisplatz hat Serena immer Wert darauf gelegt, auch abseits des Sports ein erfülltes Leben mit ihren Liebsten zu führen.

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Adira River Ohanian

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrem Mann Alexis im Juni 2023

