Robert Pattinson und Zendaya Coleman drehen Film zusammen

Robert Pattinson (38) und Zendaya (28) sind in Boston eingetroffen, um mit den Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "The Drama" zu beginnen. Jetzt wurde der "The Batman"-Star in Massachusetts auf dem Weg zum Set gesichtet. Fotos des Magazins Just Jared zeigen den Schauspieler, wie er inkognito gekleidet über die Straße läuft. Er trägt einen grünen Hoodie unter einer dunklen Jacke und versteckt sich zusätzlich hinter einer Sonnenbrille. Nur wenige Tage zuvor wurde die Handlung des Films bekannt gegeben.

"The Drama" wurde erstmals im August angekündigt und entsteht unter der Regie von Kristoffer Borgli. Neben Robert und Zendaya wird auch Alana Haim (32) in dem Film mitspielen. Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter dreht sich die Handlung um ein Paar, gespielt von Zendaya und Robert, das innerhalb weniger Tage seine Hochzeit feiern will. Doch schon bald geraten sie in eine Krise, als unerwartete Enthüllungen alles infrage stellen, was einer von ihnen über den anderen zu wissen glaubt. Der Plot verspricht, die Themen Liebe und die oft damit einhergehende Blindheit eindrucksvoll zu beleuchten. Die Produktion hat gerade begonnen und die ersten Details versprechen ein emotionales Drama.

Zendaya und Robert zählen zu den gefragtesten Schauspielern ihrer Generation und haben beide beeindruckende Karrieren vorzuweisen. Zendaya, die durch ihre Rollen in Euphoria und "Spider-Man" bekannt wurde, hat sich als vielseitige Schauspielerin etabliert. Robert erlangte durch die Twilight-Saga, bei der er nur knapp die Hauptrolle bekam, weltweite Berühmtheit und bewies mit Filmen wie "Tenet" und "The Batman" sein schauspielerisches Können. Die Zusammenarbeit der beiden in "The Drama" ist das erste Mal, dass sie gemeinsam vor der Kamera stehen. Viele sind gespannt, wie ihre Chemie auf der Leinwand sein wird. Abseits dieses Projekts hilft Robert derzeit bei der Produktion eines weiteren Films, in dem er möglicherweise die Hauptrolle übernimmt.

Getty Images Robert Pattinson, Filmstar

Getty Images Zendaya bei der Zeremonie der Rock & Roll Hall of Fame, Oktober 2024

