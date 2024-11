Romeos Fußballkarriere machte Mama Victoria Beckham Sorgen

Victoria Beckham (50) ist eine echte Löwen-Mama, wie sie im Gespräch mit Harper's Bazaar mal wieder unter Beweis stellt. Ihr Sohn Romeo Beckham (22) trat in die Fußstapfen seines Vaters und begann eine erfolgversprechende Fußballkarriere. Inzwischen hat er dem Sport den Rücken zugekehrt. Eine Erleichterung für seine Mutter, für die es kaum auszuhalten gewesen wäre, wenn ihr Sprössling ähnliche öffentliche Kritik hätte einstecken müssen wie einst sein Papa. Nur den Gedanken daran habe die Designerin nur schwer ertragen können.

Es ist viele Jahre her, dass David Beckham (49) für das Ausscheiden Englands in der Fußball-WM von der Öffentlichkeit verantwortlich gemacht wurde. Victoria erinnert sich noch gut an diese schwere Zeit – damals war der ehemalige Nationalspieler ungefähr so alt wie Romeo heute. "Das ist viel für einen 22-Jährigen. Wenn man mittendrin steckt, hat man das Gefühl, dass man schwimmen oder untergehen muss, und man macht einfach weiter", denkt das ehemalige Spice Girl an diese Zeit zurück.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Romeo etwas Vergleichbares auch in der Modewelt passieren könnte, scheint die 50-Jährige wohl deutlich geringer einzuschätzen. Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass der 22-Jährige ein neues Vertragsangebot des Fußballvereins Brentford FC abgelehnt hat. Stattdessen unterschrieb er einen Vertrag bei der Pariser Modelagentur Safe Management und tauschte die Fußballschuhe gegen internationale Laufstege ein. "Romeo hat beschlossen, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen und seine Zeit der Mode zu widmen. Er hat seine Zeit bei Brentford genossen, aber er muss sich jetzt auf seine Leidenschaft konzentrieren", verriet ein Insider gegenüber The Sun.

Anzeige Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham im November 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Romeo Beckham, Model

Anzeige Anzeige