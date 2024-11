Wow: Romeo Beckham zeigt seinen trainierten Körper im Netz

Romeo Beckham (22), Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49), hat kürzlich seinen muskulösen Körper zur Schau gestellt, als er mit Freunden einen Kurzurlaub genoss. Auf Fotos, die er auf Instagram teilte, ist Romeo oberkörperfrei zu sehen, wie er eine leckere Pizza in einem gemütlichen Cottage schneidet. In einem weiteren Bild entspannt er gemeinsam mit seinem Freund Mitchell Curry in einem Outdoor-Whirlpool. Er trägt dabei figurbetonte schwarze Badeshorts und posiert für das Foto, indem er seine Hand auf den Kopf seines Freundes platziert.

Diese Aufnahmen erscheinen wenige Wochen, nachdem Romeo seine Beziehung mit der Fotografin Gray Sorrenti bestätigt hatte. Die beiden wurden erstmals im September miteinander in Verbindung gebracht, doch erst vor Kurzem wurden die Gerüchte bestätigt, als das neue Paar bei einem romantischen Spaziergang in New York Zuneigung in der Öffentlichkeit zeigte. Gray ist die Tochter des bekannten Modefotografen Mario Sorrenti, der vor allem für die ikonischen Calvin-Klein-Anzeigen mit Kate Moss (50) in den 90ern bekannt ist.

Vor seiner Beziehung mit Gray war Romeo fünf Jahre lang mit Mia Regan (21) liiert. Die beiden trennten sich im Februar, was Romeo auf Instagram bestätigte, und er betonte, dass sie weiterhin Freunde bleiben würden. Nach der Trennung wurde er mit mehreren Frauen gesehen, darunter Amelia Gray Hamlin (23), der Tochter von Lisa Rinna (61) und Harry Hamlin, sowie der Influencerin Sophie Julia. Es scheint jedoch, dass seine Beziehung zu Gray Sorrenti nun ernster sei. Beide stammen aus berühmten Familien und teilen die Leidenschaft für Mode und Fotografie.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham im November 2024

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mitchell Curry im November 2024

