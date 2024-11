Baby und Co.: So wild ist Romina und Christian Wolfs Liebe

Romina Palm (25) und Christian Wolf plauderten am Wochenende eine süße Nachricht aus: Die beiden Influencer erwarten ein Baby. Während der Unternehmer bereits im März mit seiner Ex Antonia Elena Söhnchen Noah bekam, ist es für den GNTM-Star die erste Schwangerschaft. "Ich bin voller Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt, der uns bevorsteht", betont sie gegenüber Gala. Die Beziehung der Eltern in spe ist allerdings noch ziemlich frisch – einen Überblick über Romina und Christians turbulente Liebesgeschichte gibt es im Promiflash-Video!

