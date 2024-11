In diesen Sprachen spricht Fürst Albert mit seinen Kids

Fürst Albert von Monaco (66) reiste Ende Oktober nach New York, um an der 40. Verleihung des "Princess Grace Awards" teilzunehmen. Während seines Aufenthalts in der pulsierenden Metropole fühlte sich der 66-Jährige sichtlich wohl und genoss die Anonymität im Großstadttreiben. Dabei gewährte er überraschende Einblicke in den Familienalltag mit seinen neunjährigen Zwillingen Jacques (9) und Gabriella (9). Albert verriet in einem Interview, dass er mit seinen Kindern hauptsächlich Englisch spreche und so die Sprache seiner Mutter Grace Kelly (✝52) an sie weitergebe.

Gegenüber dem französischen Magazin Paris Match berichtete Albert, dass Englisch durch seine Mutter Einzug ins Haus Grimaldi fand. "Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich mit meiner Mutter Französisch gesprochen habe. Unsere Abendessen waren auf Englisch", erklärte er. Mit seiner Ehefrau Charlène (46), die aus Südafrika stammt, spricht er ebenfalls deren Muttersprache, sodass auch die Kinder fließend Englisch sprechen. "Ich versuche immer noch, mit ihnen meistens auf Französisch zu sprechen. Sie haben enorme Fortschritte gemacht. Aber wenn ich sie davon abhalten muss, etwas Dummes zu tun, wechsle ich auf Englisch, um mich schnell verständlich zu machen", scherzte Albert weiter.

Die mehrsprachige Erziehung der Zwillinge sei für die Familie sowohl eine Herausforderung als auch eine Bereicherung. Charlène bringt den Kindern zusätzlich Afrikaans und Zulu bei, um ihr kulturelles Erbe zu vermitteln. Während Albert in New York die Freiheit genießt und die Verbindung zu seiner amerikanischen Familie pflegt, wachsen Jacques und Gabriella in einem Umfeld auf, das von verschiedenen Sprachen und Kulturen geprägt ist. Für Thronfolger Jacques ist es besonders wichtig, fließend Französisch zu sprechen. Doch zweifellos werden sowohl er als auch seine Schwester stets einen Weg finden, sich verständlich zu machen und die verschiedenen Facetten ihrer Herkunft zu vereinen.

Gaëtan Luci / Michael Alesi / Axel Bastello / Eric Mathon / Frédéric Nebinger / Princier Palais Fürstin Charlène, Fürst Albert und die Zwillinge Jacques und Gabriella, März 2024

Eric Mathon / Palais princier Fürst Albert und Fürstin Charlène mit ihren Kindern

