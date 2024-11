Morddrohung an Shah Rukh Khan: Verdächtiger wurde verhaftet

Shah Rukh Khan (59) kann aufatmen! Nachdem der Bollywoodstar vor wenigen Tagen eine Morddrohung erhalten hat, gibt es jetzt eine Verhaftung in dem Fall. Wie The Indian Express berichtet, soll die Polizei von Mumbai am Dienstag einen verdächtigen Anwalt aus Raipur, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Chhattisgarh, in Gewahrsam genommen haben. Dies bestätigt auch ein Polizeibeamter aus Raipur. Ihm zufolge sei ein Mann namens Faizan Khan festgenommen worden, der nun vor ein örtliches Gericht gebracht werde, um Untersuchungshaft zu beantragen.

Laut Times of India erreichte die Polizeistation von Bandra (Mumbai) kürzlich ein Drohanruf, bei welchem ein zu Beginn unbekannter Mann eine Summe von fünf Millionen Euro forderte: "Auf dem Polizeirevier von Bandra wurde eine Straftat registriert, bei der Shah Rukh Khan bedroht und Geld gefordert wurde", meinte Ajay Kumar, der Polizeipräsident der Stadt. Kurz darauf wurde bereits der Verdächtige vorgeladen, doch er erschien zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Behörde und behauptete lediglich, dass sein Handy wohl gestohlen worden sei.

Als Reaktion auf die ernst zu nehmende Drohung verbarrikadierte die Polizei sofort das Haus des berühmten Filmstars und erhöhte seinen Personenschutz. Einigen Gerüchten zufolge verzichtete der Inder bereits aus Sicherheitsgründen darauf, mit den Fans seinen 59. Geburtstag vor seinem Haus Mannat Anfang November zu feiern. Stattdessen traf er seine treuen Anhänger zu einer privaten Veranstaltung in Mumbai, wo er den Anwesenden ganz nahbar Rede und Antwort stand.

Getty Images Bollywoodstar Shah Rukh Khan

Getty Images Shah Rukh Khan, Oktober 2013