Nach Trennung: Channing Tatum gut gelaunt am Set gesichtet

Nur wenige Tage ist es her, dass das Gerücht laut wurde, Channing Tatum (44) und Zoë Kravitz (35) hätten sich getrennt. Seitdem sah man den Schauspieler nur selten in der Öffentlichkeit. Jetzt fotografierten Paparazzi ihn am Set seines Films "Rooftop" – und Channing scheint beste Laune zu haben. Die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Magic Mike-Darsteller zusammen mit seinem Co-Star Kirsten Dunst (42) bei einem herbstlichen Spaziergang zwischen den Dreharbeiten. Die beiden unterhalten sich angeregt und lachen dabei herzlich. Channing scheint sogar einige Späße zu machen. Offenbar lässt der Filmstar sich von den anhaltenden Schlagzeilen nicht die Laune verderben.

Nach den Trennungsgerüchten schien Channing sich ein wenig aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Er wurde zwischenzeitig einmal mit seiner Tochter Everly (11) gesehen, während die beiden einen Vater-Tochter-Nachmittag verbrachten. Derweil ließ seine vermeintliche Ex Zoë es sich in New York City gut gehen. Die 35-Jährige feierte ausgelassen mit einigen Freunden auf einer Halloweenparty im Big Apple. Die Aufnahme von Page Six zeigte sie in einem Sweatshirt mit Skelettaufdruck. Mit einem Drink in der Hand schmunzelte sie in die Kamera. Genau wie Channing scheint also auch Zoë derzeit eher positiv gestimmt zu sein.

Bisher sind die Trennungsgerüchte um das Traumpaar nicht offiziell bestätigt. Lediglich ein Insider behauptete gegenüber People, dass die Beziehung beendet sei. Auch über mögliche Gründe wurde bereits spekuliert. Eine Quelle erklärte gegenüber Entertainment Tonight, dass vor allem das Zeitmanagement ein Problem für die Beziehung der beiden Hollywoodstars sei. Beide sollen "extrem anspruchsvolle Zeitpläne" haben, was offenbar eine Belastung darstelle. So sei es für den 44-Jährigen und die Tochter von Lenny Kravitz (60) schwierig, ihr Privat- und Berufsleben zu vereinbaren. Da Channing meist viel Zeit am Set verbringe und Zoë versuche, ihre Karriere als Regisseurin weiter voranzutreiben, sollen sie sich zunehmend auseinandergelebt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Kravitz und Channing Tatum auf der "Blink Twice"-Premiere im August 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum and Zoë Kravitz, 2024

Anzeige Anzeige