Selena Gomez und Benny Blanco posieren für neues Pärchen-Pic

So schön kann Liebe sein: Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) lassen gerne alle an ihrer Turtelei teilhaben. Am liebsten machen die beiden das via Instagram, wo die Sängerin auch diesmal wieder einen Schnappschuss hochlädt. Zwischen all den Fotos der Reihe, die einen kleinen Einblick in den Alltag der "Love You Like A Love Song"-Interpretin geben, darf ein Bild ihres Liebsten natürlich nicht fehlen. Dabei handelt es sich um ein Spiegel-Selfie, bei dem Selena mit gerümpfter Nase über ihre Schulter guckt. Benny umarmt seine Partnerin von hinten und hat seine Lippen zu einem richtigen Schmollmund verzogen. Vertraut schmiegen sich die beiden Turteltauben aneinander.

Unter dem Beitrag sammeln sich die Kommentare. Selenas Fans freuen sich ungemein über die neuen Fotos – und darüber, dass ihr Idol so glücklich aussieht. Auch Benny widmet dem Hollywoodstar ein paar süße Worte. Zu der Fotoreihe schreibt er: "Ich liebe dich." Über ein Jahr sind die beiden nun schon zusammen. In den vergangenen Monaten wurden sie auch immer weniger schüchtern, ihre Romanze öffentlich zu teilen. Immer wieder entdeckte man sie zusammen auf süßen Dates, wie zum Beispiel in einem Sushi-Restaurant oder auch bei einem Charity-Event des Rare Impact Fund.

In Sachen Liebe könnte es für Selena nicht besser laufen. Aber auch karrieretechnisch steht die gebürtige Texanerin gerade an der Spitze. In diesem Jahr feierte sie nicht nur mit der Serie Only Murders in the Building große Erfolge, sondern überraschte auch mit einer Gastrolle in dem Reboot der Kultshow "Die Zauberer vom Waverly Place". Dank dieser Show wurde sie immerhin vor mehr als 15 Jahren berühmt. Das i-Tüpfelchen ist allerdings ihre Rolle in dem Film "Emilia Pérez": In ihrer ersten spanischsprachigen Rolle begeisterte sie so sehr, dass sie sogar mit einem Orden ausgezeichnet wurde!

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez strahlt beim BFI London Film Festival 2024

Anzeige Anzeige